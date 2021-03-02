السومة ابن الأهلي البار !

• الاتحاد يتساوى مع الأهلي في النقاط ويقفز إلى المركز الثالث فضاقت مساحة الفرح على أهلها، فقلت يبدو أنكم تتحدثون عن اتحاد آخر غير الاتحاد الذي أعرفه.

• الأهلاويون مازالوا في حيرة من أمرهم وسط هذه الظروف الصعبة التي تحاصر ناديهم.



• المشكلة أنني أتحدث بحزن عن الكيان والبعض يتحدث عن الفريق.

• مايحدث للأهلي لن أحمله إدارة هذه قدراتها لكن أحمله كل الأهلاويين وأولهم (أنا).

• عمر السومة التي تقدمه بعض البرامج قرباناً للمرحلة هو مثل أي لاعب يحضر ويغيب ولايجب أن نتخذ منه هدفاً لكي نشبع نهم الكارهين للأهلي وعمر السومة.

• الواجب حينما يتعرض مستواه إلى تراجع أن نقف معه لا أن نقف مع من يتمنون مغادرته الأهلي.

• الحملة الموجهة التي يتعرض لها عمر السومة أمرها مكشوف عند جماهير الأهلي ولاتحتاج إلى تأمل أو حتى تفكير في أهدافها أو أبعادها، ولهذا لا أشك مطلقاً في فهمهم لها فخلوكم بارك الله فيكم في أنديتكم ومالكم ومال الأسطورة عمر.

• نختلف ونتفق نظل ابن نادٍ واحد ولايمكن أن نسمح للغرباء أن يبثوا سمومهم بيننا، فثمة فرق بين عشقنا وكراهيتهم.

• زميلي المجنون في الأهلي سامي القرشي قدم الحقيقة في هذه التغريدة:(سندعم لاعبنا،‏ ومشكلة السومة أن الجماهير لا تتقبل فكرة ابتعاده عن التهديف، وهذه قدرة ‏خاصة، وأن هذا الغياب يتزامن مع النتائج السيئة والتصريحات الأخيرة، ‏ولكن هذا الأمر حتمي ويتعرض له نجوم عالميون، ‏وأرى أن دعم الأهلاويين للاعبهم أفضل ‏بكثير من الانضمام إلى (.......) وفراغ مابين الأقواس تكمله فطنتكم).

(2)

... مشاعر ( حمود البغيلي):

‏ماتزعزع صواريخك جبال الرياض

‏• الجبال الرواسي ماتهزونها

ربي اللي رزقها في جميل الفياض

يوم ربي عطاها ثبت اركونها

علم الحوثي اللي زاد غله وفاض

‏• الرياض الحبيبة كلنا دونها

• ومضة

• عليك أن تعلم علم اليقين بأن المرء يخوض صراعًا بينه وبين نفسه كل يوم مع ألف هم وألف حزن ومائة ضعف ليخرج أمامك بكل هذا الثبات.

‏- (تشيخوف)



*نقلاً عن عكاظ السعودية