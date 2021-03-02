.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الغسيل وصل أوروبا!

الغسيل وصل أوروبا!

متابع الغاء المتابعة

محمد الجوكر
نشر في: آخر تحديث:

أتمنى أن تناقش القضايا الرياضية بحوار هادئ، لكي تستفيد رياضتنا من الأخطاء بعيداً عن التعصب والتشنج، فمعالجة الأخطاء تحتاج إلى رأي عقلاني موحد، خاصة في المواضيع التي تهم الساحة والرأي العام، مثل القضايا الرياضية المثيرة للجدل، وهي كثيرة في بعض الأحيان، لأن قضايا الرياضة كثيراً ما تكون ساخنة، وهنا نتناول جزئية كرة القدم اللعبة المسيطرة على الأذهان والتفكير.

لن نتطرق إلى بقية الرياضات الأخرى «الشهيدة» التي تعاني الكثير من الأزمات، فهي لا تملك حلولاً دائمة لتسيير النشاط، فبعضها متوقف مؤقتاً والبعض الآخر شبه مجمد لنشاطه، وتسير إلى الوراء بدلاً من التقدم إلى الأمام، ولو نظرنا لحال هذه الاتحادات لوجدنا العجب العجاب وكان الله في عونها لأنها تعاني! وتحتاج للدواء والعلاج.

نعود «للعبة المجنونة» كرة القدم التي تثير القلاقل بين فترة وأخرى، وما نراه الآن من خلافات واتهامات تتناقلها وسائل الإعلام، يؤكد أن الأزمة لن تتوقف، وأن التناول غير الموضوعي بات سائداً على غيره، بل وصل بنا الأمر لنشر غسيلنا بعيداً عن ديارنا حتى وصل إلى القارة الأوروبية.

في عهد الهواية رياضياً، كنا على قلب رجل واحد ونظرتنا واحدة، ولكن يبدو الآن أن الحسابات تغيرت، فالبعض من أصحاب الرأي الآخر تسببوا في حالة من الانزعاج، ربما تستمر طويلاً، بسبب بعض الذين يبحثون فقط عن السبق والإثارة، ومن هنا أرى ضرورة المشاركة في طرح قضايانا معاً، لتحديد كل جوانب المشكلة بنظرة واقعية، بعيداً عن تصفية الحسابات، سعياً لاستحداث فكر راق وعال لكي نصحح الأوضاع الخاطئة، ونعيد ترتيب البيت الرياضي، فوحدة الكلمة أمر في غاية الأهمية، ويمكن بالطبع أن نختلف في الرأي، ولكن يجب أن يكون ذلك في حدود المعقول، وأرى أن ظاهرة خلاف الرأي تصب في مصلحتنا، لأننا في النهاية سنذهب للرأي الأعدل والأصوب والحكيم والقانوني، الذي لا يختلف عليه اثنان.

«أبصم بالعشرة» أن ليس كل من قال رأياً يمكن أن يصبح ناقداً، فهناك آراء ليس لها معنى أو جدوى، لكنها تقال وتنشر في وسائل الإعلام وحجة قائلها لابد من «التواجد والظهور»!.. والله من وراء القصد.

*نقلاً عن البيان الإماراتية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!
فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد! فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد