.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رينارد والسويكت

رينارد والسويكت

متابع الغاء المتابعة

تركي السهلي
نشر في: آخر تحديث:

أظهرت لقطة تلفزيونية السيّد هيرفي رينارد مدرّب المنتخب السعودي الأوّل لكرة القدم والدكتور صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة النصر، وهما في حالة حوار يتولّى أمره أولاً الفرنسي الطويل والاستماع إليه من قبل ذي اللحية القصيرة. الحديث كان أثناء مباراة النصر وأبها الأخيرة ضمن منافسات الدوري.
والسؤال حينها: ما الذي يجمع بين الرجلين؟
بالتمعن، فإن الفرنسي قضى معظم عمره الذي تخطّى الخمسين في ميادين اللعبة، بين كونه لاعباً ومدرباً وحاز مع منتخبين إفريقيين بطولة أمم القارة السمراء، وهو الآن يسعى لأن يضع الأخضر في مكانته الآسيوية والتأهل إلى كأس العالم المقبل. بينما أنهى الدكتور الأصفر مرحلة تكوينه العلمي حائزاً على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، ولم يدر في خلده على الإطلاق أن يبتعد عن القانون ليجلس بجانب رينارد في مقاعد ملعب “مرسول بارك”. كان الالتقاء مستبعدًا جداً لكنها أعاجيب الرياضة.
ولا ندري ماذا كان يقول الفرنسي للمنحدر من الزلفي، لكننا قد نتخيل طبيعة الحوار الذي دار بينهما، فهو لم يمضِ بكل تأكيد بالكلام عن الطقس هذه الأيّام في الرياض ولا عن متعة التنزّه في نفود “الثويرات”، ولا عن عوامل نشوء “القرصان” و”الكرواسو” ولا عن إعداد الحليب بين فرنسا ونجد. بكل تأكيد أن النقاش بعيد عن طرق صناعة العطر الباريسي و”دهن العود”. ربما سأل الرئيس المدرّب عن مساحة الملعب وحدود المسافة وربما طلب منه أن يحدد له بالضبط أطوال القائم والعارضة، وأظن أن المدرّب حينها تجاهل الأسئلة.
الحقيقة أن الوضع محيّر في معرفة لماذا كان يهز صفوان رأسه وهيرفي يُسهب في الحديث، ولماذا أصلاً أظهر المدير الفني للمنتخب حماسته وهو يوجه رؤاه الفنيّة له؟ أحقاً كانت رؤى فنيّة؟ أعتقد أن رينارد قال لصفوان: هل الفتى رقم 14 من فريقك؟ ليردّ الرئيس: لا أستطيع الجزم بذلك لكنني أراه يرتدي قميص فريقي يا حضرة المدرّب، سأعود للعاملين معي لأحصل لك على إجابة مؤكدة. يسأله الفرنسي: بالمناسبة ما هو لون فريقك؟ فيقول الرئيس: تعرف يا مدربنا الكبير أن الألوان لا تثبت في حال التداخل مع ألوان أخرى. وسؤال آخر: من أنت يا رجل؟ فيرد الدكتور: أنا من أضاع في الملاعب عمره.. أنا الذي أتيت وفي جيبي مذكرة دفاع.. وجلست في مدرج. كلاهما يضحك وكلّنا لا يدري.. كلاهما لا يدري وكلّنا يضحك..

*نقلاً عن الرياضية السعودية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!
فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد! فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد