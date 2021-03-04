السومة شوكة في حلق الأهلي

ارتكبت إدارة الأهلي خطأ استراتيجيّا بتجديد عقد المحترف السوري عمر السومة حتى عام 2024م، ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية فإن السومة سيتقاضى 10 ملايين و650 ألف دولار أي 40 مليون ريال سعودي تقريبًا خلال الثلاث سنوات.

وأشارت “الرياضية” إلى أن اللاعب سيحصل على زيادة مالية في العقد بالكامل، تقدر بـ 750 ألف دولار، موضحة أنه سيتقاضى 3.3 مليون دولار أي 12 مليون ريال في الموسم، بخلاف الامتيازات التي قد تصل إلى 3.8 مليون دولار بالموسم الواحد.

في يناير الماضي عندما سأل عمر السومة عن سبب المماطلة في تجديد عقده مع النادي الأهلي بعد دخوله الفترة الحرة بيَّن في تصريح لصحيفة عكاظ قائلاً:

“سعيد بالاستمرار في الأهلي، لم أكن أرغب في الرحيل، لكن تأخر التجديد لرغبتي في معرفة خطط الإدارة والوضع العام بالنادي خلال السنوات الثلاث المقبلة”.

ما الذي تغير بعد أن ضمن عمر السومة في رصيده 40 مليون ريال من خزينة النادي الأهلي، أليس هو من قال تأخر في التوقيع من أجل الاطمئنان على خطط النادي خلال الثلاث السنوات القادمة طيلة فترة عقده الجديد، يا رجل لم يمضِ شهرين على تجديد عقدك وبسبب مستواك المنخفض خرجت للإعلام بعد الخسارة من فريق الشباب بتصريحك غير المبرر حول التشكيك في إدارة النادي ومهاجمتها قائلاً:

“مبروك للشباب، يستحق الفوز، لا بد على جمهورنا أن يعرف أن الدوري له مهر، ومهره لم يُقدم للأهلي ربعه كي ينافس على اللقب، على أي أساس ننافس على الدوري؟”.

هي معادلة في كرة القدم اللاعب الذي يتحدث كثيرًا قليل العطاء داخل الملعب، ويهرب من واقعه المخجل إلى تحميل أطراف أخرى مشكلة خسارة الفريق بدون أن يلوم نفسه.



لا يبقى إلا أن أقول:

لا يخفى على أحد أن عمر السومة اليوم لا يقارن بعمر السومة قبل ثلاثة مواسم اللاعب فقد الكثير من مميزاته، وأصبح كثير الإصابات، وفقد حاسية التهديف بشكل كبير.

أخطأت إدارة الأهلي بتجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم بهذا المبلغ الكبير، كان يفترض عقد لمدة موسم واحد لتقييم اللاعب، بدلاً من خسارة هذا المبلغ الكبير في لاعب منتهٍ فنيًّا.

لا أعتقد أن جماهير الأهلي سوف تصبر على عمر السومة شوكة في حلق الفريق لمدة ثلاثة مواسم سوف يطالبون برحيله بسبب تدني مستواه الفني، ولن تجد إدارة الأهلي أي فريق يرغب في اللاعب بسبب عقده المبالغ فيه، مقارنة بعطاء اللاعب المخجل في المستطيل الأخضر.

*نقلا عن الرياضية السعودية