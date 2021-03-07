** حسناً ما فعلته إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بأن طلبت من الاتحاد الآسيوي استضافة مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وأمم آسيا 2023، فلو لم تبادر إلى استثمار هذه الفرصة لاتهمناها بالتقصير، لاسيما أن الاستضافة من شأنها أن تعزز حظوظ المنتخب كثيراً في التأهل، حتى مع التسليم بحظر الحضور الجماهيري بسبب «كورونا»، فالأرض عادة تلعب مع أصحابها، كما نردد دائماً، وإحساس اللاعبين بالمسؤولية سيتضاعف مرات ومرات.

** إنها خطوة مباركة، وأراها ناجحة على كل الصعد، فعلاوة على الهدف التنافسي الخاص بدعم حظوظ «الأبيض»، ستحمل الضيافة رسالة لها مغزاها ومعناها دولياً، بخصوص كفاءة التنظيم والإدارة الإماراتية، على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها التدابير الوقائية لمواجهة الجائحة العالمية، ولعل الملف الإماراتي الذي تعهد بضمان سلامة المشاركين والالتزام بشروط البروتوكول الآسيوي صحياً، سيتوفر له كل ما يؤكد الصحة والمصداقية عملياً من خلال الأرقام، ولن نختلف على أن هذه الجزئية تأخذ أهمية مضاعفة في الظرف الراهن، ربما تفوق ما تتميز به الدولة عموماً في مسألة البنية التحتية والمنشآت.

** وهناك عامل موضوعي أعتقد أنه سيكون أكثر عناصر الملف الإماراتي «ثقلاً»، في مقام المفاضلة مع أي ملف منافس لدى الاتحاد الآسيوي، ألا وهو أن الإمارات لديها حق مكتسب في أن تلعب ثلاث مباريات من أصل أربع على أرضها؛ لأنها في دور الذهاب «قبل كورونا» حدث معها العكس، ولعبت ثلاث مباريات خارج أرضها، ما يعني أن إسناد الاستضافة للإمارات حق مكفول يتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين. وأتصور أن هذه النقطة بالذات هي التي ستحسم التصويت لمصلحة الإمارات، إذا شرعت تايلاند «بالذات» أو ماليزيا أو فيتنام في التقدم بطلب استضافة مباريات المجموعة قبل غلق الباب خلال ال48 ساعة المقبلة.

** ومن الأشياء التي تحسب للإدارة الإماراتية، أنها كانت مبادرة وسباقة إلى طلب الاستضافة قبل الجميع، عندما شارك محمد بن هزام الظاهري الأمين العام في الاجتماع الآسيوي (17 فبراير الماضي) الذي تم فيه تأجيل التصفيات من مارس إلى يونيو المقبل، ما يعني أن التفكير كان استباقياً، ومتوقعاً لقراري التأجيل والتجمع، وإن شاء الله يكون القرار الآسيوي لمصلحة الإمارات في 15 الجاري، والأهم أن يكون المنتخب بعد ذلك على مستوى كل الطموحات المعلقة عليه، بحضور عالٍ وأداء قوي يضاهي الطفرة التي شهدتها كرة الإمارات هذا الموسم.



*نقلاً عن الخليج الإماراتية