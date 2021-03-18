الكفاءة المالية وكرة الثلج!

الاتحاد، النصر، الوحدة، الباطن، والاتفاق، أندية لم تستطع التسجيل في السوق الشتوي المنتهي بسبب شهادة الكفاءة المالية، ديون - قضايا - مستحقات مجدولة - مقدمات عقود.. نفس المفردات «التي تركت خانة الضيوف وأصبحت «أهلاً»، 66 مليون ريال مثلاً على النصر، 50 مليوناً على الاتحاد.

سوق التعاقدات القادم يتطلب شهادة كفاءة مالية أخرى منذ ساعات اعلنت عنها وزارة الرياضة، بها شرط «عدم جدولة مستحقات اللاعبين»: لأندية دوري المحترفين والدرجة التي تليه، حتى من حصل على الشهادة الأولى، أصبح بعضهم مضطراً لسداد مستحقات لاعبين مجدولة لأكثر من 6 أشهر للحصول على الثانية.

السؤال هنا: هل تدفع الأندية ثمن «بذخ كاذب» سابق أوقعها في فخ الديون والقضايا، الواقع يقول نعم.. صفقات مثل: النيجيري موسى «16 مليون يورو»، البرازيلي جوليانو «11 مليوناً»، الصربي بريوفيتش «10 ملايين».. «أمثلة» على «تاريخ» لا «ماضي».. أي أحداث تؤثر في الحاضر ربما في المستقبل.. أي السوق القادم، الشهادة المالية القادمة، قضية محتملة، خصم نقاط محتمل..

احتمالات كان لا داعي لها من الأساس... بجانب أن كثرة القضايا والأخبار عنها في الصحف، والحديث حولها في التواصل، وشكاوى هؤلاء المحترفين أنفسهم: غير جيد لسمعة الأندية، الدوري كسلعة يراد تسويقها، وكوجهة للمحترفين، لأن هناك ما يسمى بـ«مجتمع الوكلاء واللاعبين» وكثرة الأخبار والقضايا من هذا النوع تنتشر في هذا المجتمع: لتكوِّن «انطباعاً ما».. تراكمياً.. غير جيد.

تكلمنا كثيراً عن حالة ليستر سيتي، وهناك كتب ودراسات عنها، كيف يمكنك تكوين فريق بمستوى عجيب ومرعب بنصف ثمن صفقة هياط واحدة لا يمكن تحمل تكاليفها المالية الشهرية.. (بجانب عدم تأثيرها فعلياً).. على جميع المستويات «أنشطة التسويق للنادي حتى على مستوى الترويج وبيع التشيرتات، الإعلانات، المستوى الفني..الإنجازات.. الأرقام في المباريات.

الذكاء التعاقدي ملف كبير ومهم ويتطلب كوادر في الأندية لها مواصفات خاصة: نموذج ليستر أمامنا دائماً، أو ليل الفرنسي: متصدر الجدول، هدافو النادي اثنين من اللاعبين، الكندي «جوناثان ديفيد» 30 مليون يورو.. رقم غير كبير «نسبياً»، 9 أهداف، والتركي «بوراك يلمظ» 9 أهداف، 35 سنة، صفقة قيمتها 6 ملايين «ريال».. 1.4 مليون يورو!، الأمثلة كثيرة -ومضحكة-، ليفاندوفسكي، انتقال حر Free agent من دورتموند لبايرن، اندريا بيرلو من ميلان ليوفنتوس، نفس الحالة، النادي لم يدفع مقابل انتقال.. فقط الاتفاق على مستحقاته هو.

زلاتان ينتقل من باريس ليونايتد انتقالاً حراً، ومنه إلى لوس أنجلوس بنفس الطريقة، يتعاقد معه ميلان من هناك ايضاً بنفس الكيفية، زميل محرز وفاردي في تجربة ليستر «مارك ألبرايتون» المنتقل من وستهام مجاناً، داني الفيس من برشلونة ليوفنتوس، وحتى قبل سنوات طويلة، حالة رود خوليت من سامبدوريا الإيطالي لتشيلسي.. بعض الأندية تحتاج للتعاقد مع كشافين ومديرين للتعاقدات: قبل اللاعبين..خاصة في هذه المرحلة.!

أخيراً شاهدنا «لويس سواريز».. «رقم 9 النادر الوجود» يذهب لأتليتكو مدريد من برشلونة بـ لا قيمة تقريباً، وهناك من أعلن أنها 6 ملايين يورو، «قارن أرقام الصفقات».. و أنا سأضع علامة تعجب، لأننا نتكلم -هنا- مثلاً عن 15 مليون يورو قيمة صفقة، بجانب مستحقاتها الشهرية ـ التي تتراكم لأنها أعلى من قدرة النادي «موضوع منته»، بالتالي تتضخم كرة الثلج، مع مرور الوقت، وتجري.. في لحظة معينة.. في الاتجاه الآخر.. اتجاه بوابة النادي!

*نقلا عن الجزيرة السعودية