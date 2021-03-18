رب ضارة نافعة

عزم اتحاد الكرة على إدخال بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي في عمومية نهاية الموسم، بحيث تسمح لمجلس الإدارة تكليف أحد الخبراء برئاسة لجنة الحكام دون اشتراط عضويته بمجلس الإدارة، من شأنها أن تصحح الكثير من السلبيات وتضمن الاستقرار للاتحاد ولجانه، وتأتي تلك الخطوة على خلفية الاستقالة التي تقدم بها رئيس وأعضاء لجنة الحكام مؤخراً، والتي تركت فراغاً إدارياً في واحدة من أهم اللجان في الاتحاد، في توقيت حساس وصعب من عمر الموسم الذي يقترب على لحظاته الختامية.

مبادرة اتحاد الكرة بشأن تعديل لوائح النظام الأساسي لا يجب أن تتوقف عند لجنة الحكام فقط، بل يجب أن تشمل اللجان الأخرى التي لا تقل أهمية كلجنة المنتخبات والمسابقات، ولأن تلك اللجان تمثل الأضلاع الثلاثة التي يرتكز عليها الاتحاد، فلا بد من إعادة النظر في اللوائح المنظمة لتلك اللجان بما يوازي استقلاليتها وتطورها لكي تواكب الوضع الراهن، ولأن الظروف الحالية تختلف عما كانت عليه في السابق عندما كان رئيس الاتحاد يتولى رئاسة لجنة المنتخبات ونائب الرئيس رئيساً للجنة المسابقات، ويشترط أن يتولى رئاسة لجنة الحكام أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون حكماً سابقاً، جميع تلك اللوائح لم تعد قادرة على مواكبة التحولات الجديدة ولم تعد قادرة على مواكبة الوضع الحالي.

كرة الإمارات عانت كثيراً من حالة عدم استقرار البيت الكروي بسبب الاستقالات المتكررة، والاستقالة الأخيرة للجنة الحكام ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، طالما أننا نصر على التمسك بأساليب العمل التقليدية والقديمة وننشد التطور في الوقت ذاته، وهي معادلة غير قابلة للتطبيق لأنها تفتقد للأسس العلمية، وبالتالي فإن خطوة اتحاد الكرة بتعديل النظام الأساسي يجب أن تشمل اللجان الأخرى، هذا إذا أردنا بالفعل أن نخرج من دائرتنا المغلقة ونواكب ما يحدث في العالم من تطور، ورب ضارة نافعة وقد تكون مشكلة لجنة الحكام البداية لتحقيق النقلة الحقيقية.

كلمة أخيرة

في عام الخمسين يفترض أن مؤسساتنا الرياضية جاهزة للخمسين عاماً القادمة، بفكر جديد وأساليب مبتكرة وعقلية تواكب المستقبل لا تعيش على أطلال الماضي.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية