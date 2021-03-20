جولات الحسم والرابطة

كان من الأفضل أن تلعب الأندية المنافسة على لقب الدوري مبارياتها في يوم واحد، وذلك من أجل توفير أجواء التنافس الشريف والنزاهة، على الأقل أن يلعب فريقا بني ياس والجزيرة في يوم واحد، باعتبار أن الصراع احتدم بينهما، ودخلت المسابقة في جولاتها الأخيرة، ولا أعتقد أن هذه النقطة كانت يمكن أن تفوت على لجنة دوري المحترفين بعد كل الخبرة المكتسبة عبر السنوات الماضية.

لأنه في حال انتصر بني ياس في مباراته يوم السبت على حتا، ستزيد الضغوط على الجزيرة أمام الوحدة في ديربي العاصمة، ومن الممكن ألا يكون تركيز اللاعبين في أفضل حالاته، وكذلك العكس صحيح، ودائماً ما نشاهد المسابقات الأخرى تعتمد على هذا النهج خاصة في الجولات الأخيرة من الدوري، وذلك أيضاً من أجل إضفاء المزيد من التشويق والحماسة.

وإذا كانت هناك رؤية أخرى لدوري المحترفين غير التي نراها، نأمل أن نستمع إليها حتى تعم الفائدة على الجميع، ربما لديهم حجة أو منطق آخر، وهذا حق مشروع لهم، لكن بشكل عام الجولات الأخيرة دائماً تتطلب أن يلعب الطرفان المتنافسان على اللقب في يوم واحد، وفي دوريات أوروبية كنا نشاهد الخصوم يلعبون في وقت واحد مهما كان عددهم.

بعيداً عن هذا الجانب، ستكون الفرصة متاحة لبني ياس من أجل معانقة لقب الدوري بشكل كبير، إذ تمكن من الفوز على حتا في مواجهة سهلة نسبياً، لأن الجزيرة سيكون في اختبار قوي للغاية أمام الوحدة، وعلى الرغم من أن العنابي لا يعيش في أفضل حالاته، لكن لا أتوقع أن يكون خصماً سهل المنال أمام الغريم التقليدي في العاصمة، ودائماً ما تكون مباريات الديربي صعبة على الفريقين مهما كان وضعهما في سلم ترتيب الدوري.

بشكل عام، السباق مفتوح على لقب هذا الموسم وكل الاحتمالات متاحة، والخمس المباريات المتبقية صعبة على الفريقين فخر العاصمة متصدر الترتيب والسماوي الحصان الأسود في الدوري هذا الموسم بحق وحقيقة، ونريد أن تستمر هذه المنافسة إلى الجولة الأخيرة من المسابقة، والفريقان يستحقان التتويج لأنهما الأفضل بكل جدارة.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية