مبادرات تحفيز الأبيض

ما زال دوري الخليج العربي لكرة القدم يُقدم لنا مباريات مثيرة من حيث الأداء والنتائج، ويقدم مواهب واعدة، ويعرض الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الفنية للفرق، فقد شاهدنا أداءً مختلفاً هذا الموسم فيه الفن والإبداع والسرعة وجمالية الأهداف، وكذلك استمتعنا بالتمريرات الساحرة، وما زالت الروح القتالية لبعض اللاعبين تسحرنا وتشدنا إلى المباريات، فإسماعيل مطر في الوحدة يقدم دروساً عظيمة للأجيال الكروية الجديدة، وإسماعيل الحمادي يقاتل في خورفكان بطريقة البطل الخارق، فهو يضيف سحراً للدوري بروحه القتالية وعزيمته وإصراره على مساعدة فريقه.

الدولي علي مبخوت لاعب الجزيرة يتصدر قائمة الهدافين، فقد أعطى لهذا الموسم نكهة جديدة، خاصة في الجولات الأخيرة، حيث بدأ يحتفل بتسجيل الأهداف ليضيف بصمات فرح جميلة على موسم كروي بدأ جميلاً وسينتهي مثيراً.

هذه الصورة الحقيقية تجعلنا نتفاءل بالمنتخب الوطني الذي سيتجمع قريباً في معسكر داخلي، لأن الفترات السابقة كانت هناك علاقة واضحة بين مستوى المسابقات المحلية وأداء الأبيض، ونأمل أن نرى علاقة تطور المسابقات المحلية تنعكس على أداء ونتائج المنتخب.

يواجه المنتخب الوطني تحديات جسيمة في يونيو المقبل عندما يخوض ما تبقى من مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وآسيا 2023، وهذه التحديات تحتاج إلى تعاون من جميع أطراف اللعبة، فاللاعب الدولي الإماراتي سيذهب إلى المباريات بعد موسم طويل وشاق، لذلك يحتاج إلى تحفيز ومؤازرة مستمرة، وكذلك إلى تهيئة نفسية مبكرة من الأندية والإعلام والجمهور وبقية الأطراف.

اتحاد الكرة يوفر كل أسباب النجاح من جانبه، ويهيئ بيئة سليمة لرفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق الهدف، لكن الاتحاد يمثل جانباً واحداً وليس كل الجوانب، لذلك علينا أن نمد يد العون كل حسب اختصاصه وإمكانياته لدعم المنتخب ولاعبيه، فالمهمة مهمتنا جميعاً، والجانب المعنوي يلعب دوراً حيوياً في مساعدة الأبيض على تحقيق الهدف المرحلي والوصول إلى المرحلة التالية من التصفيات.

لنرسم مرة أخرى على مدرجات الملاعب خلال المباريات المقبلة لوحة «كلنا مع الأبيض»، ولنُحي روح هذا الشعار بالقول والفعل، فكل مبادرة طيبة تجعل الأبيض أكثر قوة.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية