ملخص الأسبوع

كانت إدارة نادي النصر “أول” من “حذر” من أخطاء الحكام السعوديين وأصدرت الإدارة “بياناً” بهذا الشأن.. تندر بعضهم بذلك البيان وقالوا إنه لا يمكن أن يجلب البطولات.. اليوم “كل” الأندية أصدرت بياناً “متأخراً” كما فعل النصر “مبكراً”.. هل اقتنعت الأندية “متأخرة” بصحة رأي النصر؟

ـ بداعي الإصابة فقد فريق النصر المحترف الكوري كيم حتى نهاية الموسم.. حتى اليوم “فشلت” إدارة النصر في قيد محترف بديل بعيداً عن “موانع” شهادة الكفاءة المالية..

ـ إذا كان “تكليف” الحكام لمباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يتم عبر “لجنة خماسية من خلال تواصل اجتماعي”، فهذه كارثة يجب “نفيها فوراً” وبشكل رسمي من اتحاد الكرة “إذا كانت غير صحيحة”، أما “الصمت عنها” فيعني أنها حقيقة..

ـ تلقى أحمد أشرف وهو يسجل “تصاعداً” ملحوظاً في مستواه الفني “صدمة” الإصابة بالرباط الصليبي.. أتمنى لهذا الواعد المتميز الشفاء والعودة أكثر قوة وتألقاً..

ـ سداد الاتحاد والنصر مبلغ 21 مليون ريال للقادسية دون تأخير سيكون عاملاً مساعداً لإدارة القادسية وهي “ترسم” إعداد الفريق للموسم المقبل، فهذا المبلغ كفيل بالتعاقد مع أكثر من لاعب محترف متميز..

ـ إذا صحت أنباء “مفاوضات” إدارة الهلال مع البرتغالي فيتوريا وانتهت المفاوضات “بالتعاقد” معه، فعليكم أن تتابعوا “تناقضات” الآراء “الإعلامية”.. من كانوا “ينتقدون” فيتوريا بالأمس سيمتدحونه “اليوم”

ويشيدون بقدراته.. ومن أشادوا به “بالأمس” سيكونون أبرز منتقديه “اليوم”..

ـ سيكون من مصلحة فريق الوحدة “عدم” التأهل إلى دور المجموعات في منافسات دوري أبطال آسيا، لأن “التأهل” يعني “زحمة” مباريات للفريق خلال شهر إبريل، بينما الفريق في أشد الحاجة للراحة من أجل “مغادرة” موقعه الحالي القريب جداً من الهبوط..

ـ حراك مكثف على صعيد منتخبات الفئات السنية.. معسكرات إعداد وتجمعات استكشافية.. كل هذا الحراك سيفرز مواهب عدة في مختلف الفئات العمرية.. ننتظر من اتحاد الكرة “الإعلان” عن الخطة “المستقبلية” لهذه المواهب الواعدة..

ـ علينا “دعم” قائمة المنتخب.. لكن نسأل السيد رينارد.. ليس معقولاً أن تواصل “قناعتك” بعد وجود ظهير أيسر “سعودي” باستثناء ياسر الشهراني.. محمد قاسم ومتعب الحربي مثال بارز للظهير الأيسر.. أيضاً عدم اختيار علي الحسن يثير الاستغراب..

ـ من حق إدارة النصر أن تعلم ماذا تم بشأن “شكوى” النصر ضد الوحدة بخصوص مستحقات إعارة عبد الإله العمري.. مر على الشكوى 10 أشهر دون أي تجاوب من اتحاد الكرة..



*نقلاً عن الرياضية السعودية