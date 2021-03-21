دوري الهواة أو الدوري المفتوح

انطلقت في الرباع عشر هذا الشهر النسخة الأولى من الدوري البحريني للهواة الدوري المفتوح، بمشاركة 23 فريقًا تم توزيعها على 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى خمس فرق والمجموعات الأخرى ست فرق، الدوري المفتوح للهواة اعتمد من قبل لجنة استجابة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. البطولة بحد ذاتها هي فكرة سموه، وتنفيذ من قبل الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، وقد أشاد رئيس مجلس ادارة الاتحاد بالجهود المميزة الذي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد، وهو الداعم الرئيس للاتحادات الرياضية، وذلك تنفيذا للأهداف والرؤى السديدة لممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

ويهدف الاتحاد البحريني لكرة القدم من تنظيم دوري الهواة إلى إيجاد دوري يمكن جميع فئات المجتمع البحريني، سواء على الصعيد الاجتماعي أو المؤسسي أو الحكومي في مملكة البحرين، للاندماج والتفاعل من خلال فعاليات منظمة لرياضة كرة القدم، مما يسمح بتوسيع هرم وقاعدة المشاركة والممارسة لكرة القدم في المملكة، ويهدف دوري الهواة ايضا إلى زيادة عدد الفرق واللاعبين الممارسين للعبة على جميع المستويات، لا سيما مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد البحريني لكرة القدم بما يتماشى مع رؤيته، لتحسين وتطوير كرة القدم المجتمعية في المملكة وغرس ثقافة ممارسة كرة القدم بين الجميع، والشكر موصول هنا الى جميع العاملين على ابراز هذا الدوري بأفضل صور من حيث التنظيم والمتابعة برئاسة دينامو الاتحاد الأستاذ حسن إسماعيل ورفاقه المميزين.

ويلقى دوري الهواة رعاية خاصة من قبل المسؤولين في الرياضة البحرينية، وكل ما نتمناه من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات لدعمه إيمانا منها بالدور المجتمعي وأهمية ممارسة كرة القدم بشكل منظم، والتي قد تكون نواة لاكتشاف المواهب واحتضانها وتطورها مستقبلا، وان يكون للأعلام الرياضي دور في نقل الاحداث اول بأول، ففي دول الجوار يتم نقل مباريات دوري الهواة ودوري الدرجة الثانية تلفزيونيا مع استديو تحليلي خاصة بهم.

همسة:

الدوري المفتوح الذي انطلق بالرابع عشر من هذا الشهر سيأتي بالفائدة على الكرة البحرينية، فقط يحتاج الى متابعة حثيثة من الجهات المسؤولة عن كرة القدم البحرينية، ويحتاج كمًا من الكشافة لكي يرصدوا او يكتشفوا اللاعب المتمكن والمتميز، هي نفسها الفائدة التي جناها اتحاد كرة القدم عندما ألزم الأندية بإشراك اللاعب 21 سنة مع أنديتهم بعد أن كانوا حبيسي مقاعد البدلاء والمدرجات، ونتمنى من اتحاد الكرة ان يواصل على نفس النهج بإشراك اللاعب 21 سنة، وان لا يلغى القرار كما يتردد في المنتديات وبرامج التواصل الاجتماعي، فهناك بعض من المدربين ممن يبحث فقط عن مصلحته ولا تهمه مصلحة اللاعب البحريني.



*نقلاً عن الأيام البحرينية