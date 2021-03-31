.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فوائد لقاء الهند

فوائد لقاء الهند

متابع الغاء المتابعة

فرح سالم
نشر في: آخر تحديث:

أرى أن منتخبنا الوطني خرج بفوائد عديدة من تجربة الهند الودية، رغم أن المباراة انتهت بسداسية لمصلحة الأبيض، إلا أن هناك تفاصيل عديدة أرادها المدرب الهولندي فان مارفيك، ونجح في الوصول إليها مع جهازه المعاون، والقائمة الموسعة من اللاعبين الذين تواجدوا في المعسكر الأخير واللقاء الودي.

أرادت العديد من الجماهير أن يلعب منتخبنا مع فريق أقوى، حتى نتمكن من رؤية المستوى الحقيقي للمنتخب، لا سيما أن الأبيض لم يخُض لقاءً رسمياً من فترة طويلة، لكن المدرب أراد اللعب مع الهند باعتبار أن أسلوب اللعب لديهم مشابه إلى حد كبير المنتخبات المتواجدة في مجموعتنا، مثل فيتنام وماليزيا وتايلاند إضافة إلى إندونيسيا، كما أن مارفيك فضل خوض مباراة ودية واحدة أيضاً، وفي النهاية هذه هي رؤية المدرب التي أقنعت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية.


بالنسبة لي، بغض النظر عن السداسية ومستوى الخصم، فإن الأبيض كان بحاجة إلى انتصار معنوي، لا سيما في المرحلة الجديدة التي يخوضها مع المدرب الهولندي، خاصة أننا عشنا فترة صعبة مليئة بالانتقادات والتشاؤم سابقاً، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى روح جديدة ورغبة وطموح ودعم كبير من الجميع، لأنه يجب أن نضمن المركز الأول بغض النظر عن وضعنا في المجموعة، باعتبار أننا سنستضيف المواجهات على أرضنا.

أهم الفوائد بعد الجانب المعنوي، كان عودة المنتخب إلى تسجيل الأهداف، وتمكن المنضمين الجدد من الانسجام بشكل كبير مع المجموعة، تحديدا فابيو ليما، إلى جانب ظهور الثقة وسط العناصر الشابة، وأعتقد أن مارفيك إذا منح الأريحية التامة سيتمكن من خلق تجانس ما بين الشباب ولاعبي الخبرة، لكن أساسه سيكون مبنياً على الشبان، لأنه يراهن عليهم دوماً، وفكره داخل الملعب وطريقة لعبه تعتمد على حركتهم وروحهم وحيويتهم.

أجد أن الأبيض يمتلك حالياً مجموعة واسعة من أفضل العناصر، فقط تبقى المسألة حول كيفية تمكن مارفيك من توظيفهم داخل أرضية الملعب، حسب كل مواجهة، لأن لدينا أسماء مميزة جداً.

علينا أن نترك النقد السلبي جانباً، وأن ندعم الأبيض وأنديتنا في التحديات الخارجية، من أجل إعادة الروح إلى كرة القدم الإماراتية.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اختيار المحررين

صور من مصر.. تعرف على أحد أهم صروح الفن التشكيلي بالعالم صور من مصر.. تعرف على أحد أهم صروح الفن التشكيلي بالعالم
صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا! صدق أو لا تصدق.. هذه الأطعمة والمشروبات تجعلك تتضور جوعًا!

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات! فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات!
ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد