كيف تصبح نادياً عالمياً في 7 خطوات!

في هذا المقال أعزائي نوضح لكم في خطوات بسيطة.. كيف تبدأ من الصفر لتؤسس نادياً عالمياً «بعد استخراج التراخيص اللازمة».

1- الأرض: قم بشراء قطعة من الأرض تستخدم كإستاد مستقل.. إذا لم يكن عندك القدرات الفكرية الكافية والإمكانيات المادية كذلك، يمكنك أن تستأجر إستاداً كل فترة زمنية، تضع عليه أعلام وشعار النادي وتصبغ ألوان المدرجات بلون النادي.. ثم تنتقل لمرحلة تأجير إستاد آخر كل فترة وفقاً لظروف المكان والزمان وتغيّرات المشهد الرياضي الحافل بحركة أطرافه الدائمة بالطبع.

2- الإدارة: مبنى واحد فقط.. من دور واحد فقط.. به مكتب واحد فقط.. يدير منه النادي رجل واحد فقط.. و الطريقة سهلة وبسيطة: تقليد السابقين أو من هم أنجح.. المنافسون تحديداً.. لا تبتكر أو تبدع أو تفكر خارج الصندوق خاصة إذا كانت الجرأة الكافية لذلك غير موجودة.. إذا لم تجد نتائج فورية.. أبداً.. في غضون 50 عاماً..لا تنزعج.. انظر دائماً للمقولة المطبوعة داخل إطار فخيم على مكتب الإدارة: «إذا رأيت كل شيء يعاندك ويعمل ضدك.. تذكر أن الطائرة دائماً تقلع عكس اتجاه الريح لا معه».. هنري فورد.

3 - تجاهل حقيقة تقول إن هنري فورد بنى إمبراطوريته الخاصة بصناعة السيارات في مجتمع استهلاكي لا يخترع شيء بالمقام الأول.. وبتقليد النموذج الألماني الخاص بالسيد الموقر كارل بنز.. وزميله بالمنتخب رودلف ديزل، وزميلهما الآخر بمنتخب المانشافت: جوتفرد دايملر.

4- وصلنا الآن لتحقيق أول 3 أهداف مهمة: الأرض - نظام الإدارة - الفلسفة المتبعة في العمل وإدارة الأزمات، حسناً.. اللاعبون.. الموارد البشرية.. محور الرياضة واقتصادها منذ الأزل.. هناك مفردات وعبارات لا بد الابتعاد عنها: الكشافين.. البحث في الدول الأخرى بجدية.. تأهيل المواهب الوطنية الصغيرة.. فلسفة الأكاديميات.. عبارات صعبة الفهم والأصعب تطبيقها.. ابتعد فوراً..تعاقد مع أي شيء يمكنه ركل الكرة والركض وراءها.. لأن كرة القدم تعتمد على اللاعب الواحد الذي يجري بالكرة.. لا أن تجري هي بين أقدام فريق.

5- النجوم المؤثّرون في الفريق: خاصةَ رقم 7 و9 و10 ... انظر دائماً ..»حولك».. نجوم جاهزة.. صفقات قديمة فشلت وأعيد تلميعها.. لاعبون مشاهير جماهيرياً ذوو خانات صفرية فيما يتعلق بالأداء.. والأفضل على الإطلاق: «نجوم دق الخشوم».. انتق نجماً نصف عالمي: اشتريه بأضعاف قيمته التقديرية المتوافق عليها عالمياً.. بذلك تفجر سقف الانتقالات في دوري بلدك.. تفرّغ خزينتك.. تستدين مبالغ تاريخية.. النجم - الذي ليس هو بنجم - في النهاية «يدق خشمك أنت» في مبنى «الفيفا» بقضية جميلة.

6- التمويل: أو «كيف تنفق على النادي رواتب/قضايا/ديون».. ابتعد عن المصطلحات الغريبة والمرعبة مثل «الأعمال التجارية - المشاريع المستقبلية-التسويق -الاستثمار- الرعاية والشراكة».. استغل طيبة قلب القيادة الرياضية في دولتك.. تساعدك دائماً في الأزمات وتسدد ديونك وتحل قضاياك.. تسمى هذه الطريقة: «الأرنب الاشتراكي».. بأن ترتدي «عند الأزمات» فوراً قبعة عليها النجمة الاشتراكية وامسك المطرقة بيد والمنجل بيد واهتف: انقذونا.. إنه ليس نادينا وحدنا.. إنه نادي الوطن.. نادينا «كلنا».

7- الجمهور: أهم شيء.. قم دائماً بعملية التخدير الإعلامي.. غسيل المخ.. لا يوجد مستوى: «هذه كرة القدم الحديثة».. لا توجد نتائج «لكل جواد كبوة».. أنت بمؤخرة الجدول: «الناجحون يبدأون من القاع».. أنت لم تر منصة البطولات الخارجية منذ العصر الجوراسي..»الغياب يزيد من لذة الوصول».. احرص دائماً على هذه الشعارات القوية التي تعجب الجماهير وتجعلهم يعيشون «في العسل الدائم المستمر».

+90: مبروك.. وصلت للعالمية.. و بالطبع -عزيزي القارئ الجميل - أنت تعرف..كم هي صعبة.. قوية.

*نقلا عن الجزيرة السعودية