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جولة الحسم

جولة الحسم

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فرح سالم
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تأجل حسم مسابقة دوري الخليج العربي إلى الجولة الأخيرة والختامية التي ستُلعب يوم الاثنين، بعدما كسب الجزيرة وبني ياس آخر مباراة لهما، وحافظ السماوي على فارق النقطة خلف المتصدر فخر العاصمة، لتتواصل الإثارة إلى اللحظات الأخيرة من دورينا، الذي لم يتوقع فيه أحد أن يكون بني ياس منافساً شرساً على لقب هذا الموسم.

كلا الفريقين يستحقان التتويج نظير ما قدماه من أداء عالٍ جداً في مسابقة الدوري، نجاحهما في الاستفادة من تعثر وأخطاء المنافسين الآخرين، الأمر الذي مكننا من رؤية منافسة قوية ومحتدمة بين فريقي العاصمة إلى الأسبوع الأخير من الدوري.

بني ياس كان ينتظر تعثر المتصدر أمام العين، بعدما حسم مواجهة الظفرة مبكراً وبشكل غير متوقع إطلاقاً، لأن مباريات الفريقين دائماً ما تكون قوية وغير متوقعة فيها النتيجة بغض النظر عن موقفهما في سلم ترتيب الدوري، في حين أن الجزيرة واصل بخبرته وحنكته صدارته، بعدما حسم مواجهة الزعيم عبر الاستفادة من جزئيات عديدة وتفاصيل دقيقة حدثت في المباراة، وفي حال تحقيقه للدوري فإن علي خصيف سيكون صاحب النصيب الأكبر من الثناء بعدما أعاد الصدارة إلى الفريق في جزء من الثانية، عبر ركلة الجزاء التي تصدى لها، والتي كانت يمكن أن تتسبب في ذهاب القمة إلى بني ياس.

الجولة الأخيرة ستكون أيضاً فوق التوقعات، على الرغم من أن مواجهة الجزيرة ضد خورفكان يمكن أن يعتبرها النقاد سهلة نسبياً بحكم الفارق في المستويات بين الناديين، إضافة إلى أن المباراة ستلعب على أرض المتصدر، لكن لا يجعلنا هذا ننسى أن خورفكان هو الفريق الذي تفوق على فخر العاصمة بثلاثية نظيفة في الجولة الـ13 من المسابقة، ويمكن أن يلعب دوراً مهماً في تحديد مصير الدوري بالمواجهة، خاصة أنه يدخل المباراة بدون ضغوط ومن أجل تحسين موقفه بعدما ضمن البقاء في الدوري، ما يعني أن سيلعب بأريحية تامة.

أما بني ياس فسيكون في مهمة صعبة للغاية، أمام الوحدة الذي لن يكون في المتناول بسهولة، ونتوقع أن تتواجد الإثارة بقوة في الجولة الأخيرة، وسيكون من الصعب توقع البطل.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية

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