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ملف أزمة الأهلي خطير

ملف أزمة الأهلي خطير

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أحمد الشمراني
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• خسر الأهلي من التعاون، ولم أجد أمامي من العبارات لكي أقدمها لكم إلا (آسفين يا ريس) فهذا قدرنا وقدرك..!

• لا تتوقعوا أي جديد من فريق مهاجمه نيانغ وأسطورته سيرتش، وأكملوا الفراغات من البداية حتى النهاية..!

• الأهلي الذي ترونه أرقاماً مالية (عالية) أستثني أولاد النادي وعلى أرض الميدان كما ترون لا روح لا أداء ولا غيرة.

• صرخت من على كل المنابر وما زلت أصرخ وأردد بصوتٍ عالٍ: الأهلي ضحية عبث سماسرة، نعم ضحية سماسرة، ولكن للأسف لم يسمعني أحد، واستمر الحال، وسيستمر طالما هذا الملف مغلق وكل إدارة تقول أنا ما لي..!

• حرام حرام هذا العبث، وظلم أن نصمت على هذا العبث الذي أضر بالنادي وأخذه إلى سكة أخرى نتاجها ما نراه.

• سميحان النابت الذي دوّخ دفاع الأهلي معه أكثر من 8 لاعبين وزعوا على الأندية برسائل جوال، أما كيف فهذا إن بحثتم فيه من خلال اللاعبين ستجدون ما لا يسركم، نعم ما لا يسركم؛ لأن حديثي للأهلاويين المتعبين مثلي.

• الأكثر تعباً أن الأهلي حصل على لاعبين بنظام الإعارة بمال وفير وعادوا إلى أنديتهم بعد رحلة الإعارة دون ان يشاركوا الأهلي طوال مدة الإعارة نصف ساعة وهذا ملف آخر.

• أرقام مدة الإعارة التي دفعها الأهلي أكثر ممّا يتقاضاه توامبا وسميحان النابت مع التعاون، وإن زدت أخاف عليكم من التعب يا جماهير الأهلي.

(2)

• ريجيكامب بدلاً من أن يشرك الخبراني بديلاً للفتيل كان بإمكانه إشراك ليما في الظهير، وإعادة عبدالباسط إلى مركزه قلب دفاع.

• أما إخراجه للثلاثي المؤشر وغريب وميتريتا فهذا فعلاً نقطة تحول في المباراة لاسيما وأن ورقته الخاسرة كان نيانغ وما أدراك من نيانغ..!

• هكذا أرى فماذا ترون..؟!

(3)

• ‏إن المرء الذي يعتقد أن لديه جميع الأجوبة هو أكثر الناس جهلاً.

*نقلاً عن عكاظ السعودية

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