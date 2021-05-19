بيان النصر والصمت

تواصلت ردود الفعل النصراوية بعد خسارة لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، في مباراة شهدت العديد من الإثارة على مستوى الأداء التحكيمي، الذي كان بقيادة الدكتور عمار الجنيبي، وكانت آخر الردود البيان الذي خرج به نادي النصر مطالباً بإعادة النهائي، مرتكزاً على جوانب قانونية حسب ما ذكره النادي.

بشكل عام، مباراة النهائي وبكل صراحة وبدون تعاطف مع أي من طرفي اللقاء، أدت بشكل كبير إلى زعزعة ما تبقى من ثقة بمستوى حكامنا المحليين، وفتحت الباب أمام إمكانية عودة الحكام الأجانب لإدارة المواجهات في الموسم الجديد، على الرغم من أننا ندعم حكامنا بشكل كبير ونرفض أن يتم التشكيك فيهم، وكلنا ثقة في نزاهتهم وقدراتهم وإمكاناتهم.

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لكن ما حدث في مباراة النهائي، على الأقل بحاجة إلى تفسير من لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، لأنه ربما تكون آراء الخبراء التلفزيونيين خاطئة، عندما ذكروا أن النصر احتسبت ضده ركلتا جزاء خاطئتان، وبالتالي هنا حسب آراء خبراء التحكيم فإن الخاسر تعرض إلى ظلم تحكيمي، وهو ما دفع النادي الأزرق إلى إصدار بيان ووصل الأمر إلى المطالبة بإعادة النهائي.

لا نريد أن تلزم لجنة الحكام الصمت مثل كل مرة، لأن هذه المرة هي مواجهة نهائي وهامة جداً، إذا كانت قرارات الحكم صحيحة حسب وجهة نظرهم، نريد أن نسمع ذلك، وأن يخرج المسؤولون في اللجنة للحديث والدفاع عن الطاقم التحكيمي الذي أشرف على المباراة، كونهم استعانوا بتقنية الفيديو وتمت مراجعة الحالات أكثر من مرة.

ولأن الصمت يعني أن هناك شكاً في صحة القرارات التي شهدتها مواجهة النهائي، وربما يجعل بعض الأندية تتمسك بآرائها السلبية تجاه الجانب التحكيمي المحلي، لذلك نأمل أن نرى وجهة نظر لجنة الحكام ونتعرف على رأيها حول ما جرى في اللقاء.

بشكل عام، الأخطاء جزء من اللعبة، والبشر خطاؤون بطبيعتهم، ونريد أن يستفيد قضاة الملاعب بشكل أفضل من تقنية الفيديو (فار) التي يجب أن تسهّل بشكل كبير من معاناتهم السابقة، وأن تساعدهم في اتخاذ القرارات السليمة، ولا يعني وجود "فار" أن الأخطاء ستنعدم، بل ستقل.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية