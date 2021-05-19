هدف يستحق التضحية

انتهى الموسم الكروي وترك بصمة إيجابية مميزة وأصبح علامة فارقة في تاريخ المسابقات المحلية، لأنه انتصر على تحديات كثيرة، منها جائحة كورونا العالمية.

تغلّب النشاط الكروي على المصاعب، وواجه عواصف البحار بخبرة بحّار عظيم، فقدّم مواهب جديدة، وعرض روحاً قتالية لم نألفها من قبل، ومنح اللاعبين الدوليين فرصة ثمينة لإعداد أنفسهم لمباريات المنتخب الوطني.

بعد أن دافع اللاعبون عن شعارات أنديتهم خلال الموسم، جاء الدور الآن على الدوليين ليدافعوا عن شعار الأبيض، فلاعبو المنتخب قدّموا موسماً مميزاً مع فرقهم، وكانوا تحت أنظار الجميع، يصنعون ويسجلون الأهداف ويدافعون ببسالة عن مساحاتهم، وظهر حراس المرمى بروح جديدة.

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مطلوب من الدوليين أن يعكسوا ما تعلموه من الموسم المحلي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وآسيا 2023، ففرصة الأبيض بالتأهل ما زالت موجودة، والإيمان بها والقتال من أجلها يجب أن يكون الهدف، ومثل هذا الهدف يستحق التضحية.

فريقا الجزيرة وبني ياس قاتلا بضراوة من أجل اللقب، ولم يصب أي منهما باليأس، وصبرا إلى المباراة الأخيرة حين فرض فخر أبوظبي كلمته، وكذلك فعل فريقا عجمان والفجيرة في معركة البقاء، حيث حسم البرتقالي الأمر في النهاية، وحافظ على وجوده في المحترفين.

حكايتا الجزيرة وعجمان درس مهم للأبيض في التصفيات.

ما نريده من لاعبي المنتخب أن يؤمنوا بهدف مشاركتهم أولاً، والهدف هو التأهل، ثم يقاتلوا من أجل تحقيقه، ولكن القتال يحتاج أيضاً إلى حكمة وتركيز وفطنة، وكل هذه العوامل جربّها «الدوليون» في الموسم المحلي.

نحن على ثقة من أن اللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل عبور المجموعة والانتقال إلى المرحلة التالية في التصفيات، فحلم المشاركة في المونديال مرة أخرى ما زال يراود جمهور الأبيض.

بعد موسم مميز أبدع فيه اللاعبون الإماراتيون، لا بد من إبداع جديد في المباريات الدولية، لأن المنتخب يبقى الأهم، ونجاحه يمثل نصراً كبيراً للكرة الإماراتية.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية