بساطة الأندية

مؤسف، بعد كل هذه السنوات في عالم الاحتراف، وعقب كل المقالب التي وقعت فيها أنديتنا على مستوى اللاعبين والمدربين الأجانب، أن تواصل فرقنا الاعتماد على اختيارات الوكلاء والسماسرة والاعتماد عليهم وبناء مستقبل وهوية وشكل الفريق وفقاً لرغباتهم والنوعيات المتوفرة لديهم دون أدنى اجتهاد من قبل إدارة فنية أو مدرب لدينا.

وعلى الرغم من أن معظم الأندية لدينا تفشل دائماً في ملف الأجانب، إلا أن أغلبيتهم يصر على الطريقة التقليدية للتعاقد مع اللاعبين رغم انفتاح العالم، ما زال البعض ينتظر اقتراب فترة الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية، وينتظر رسالة من وكيل وسمسار، يعرض عليه فيديو للاعب أو سيرة ذاتية لمدرب، يشاهدها المسؤول في النادي الفلاني، وبناء عليها يتم إبرام الصفقة وإكمال عملية التعاقد بكل سهولة وببساطة تامة.

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لذلك دائماً ما تجد السماسرة والوكلاء يفضلون التوجه إلى أندية منطقتنا، من أجل تحقيق أفضل المكاسب، لأنه إذا كانت قيمة اللاعب أو المدرب 300 ألف دولار، يمكن أن تصل هنا إلى مليون بمنتهى البساطة، يكفي أن تزج اسم النادي المنافس، فهذا الأمر كاف جداً لرفع قيمة اللاعب الذي تمت مشاهدة عبر فيديو «يوتيوب» إلى قيمة جنونية، رغم أنه لا يسوى شيئاً.

أتمنى من اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين وهيئة الرياضة، إيجاد طريقة لمنع هذه العشوائية في التعاقدات، بصيغة ما تفيد الأندية وتساعدها، لأنه من غير الممكن أننا بعد كل المتطلبات التي تجدها في الأندية، لا يمكن أن نرى لجنة فنية أو مديراً فنياً يشرف على عملية التعاقدات بصورة منظمة نوعاً ما.

الأمر بسيط للغاية، بناء على مستوى الفريق في الموسم تظهر احتياجاته بالنسبة للاعبين المحليين أو المحترفين، وإذا كانت هناك لجنة فنية فإنها ستطلب من الوكلاء أو الكشافين نوعية محددة من اللاعبين، يمكن متابعتهم عبر شاشات التلفاز على سبيل المثال، ومتابعة بياناتهم وأرقامهم عبر المواقع المختصة والتي باتت منتشرة ومتوفرة بشكل كبير، وبعد متابعة دقيقة والتأكد تماماً أن هذا هو اللاعب المطلوب يتم إبرام الصفقة، وليس بالشكل العشوائي الذي يحدث لدينا حالياً.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية