ملخص الأسبوع

المستويات المتميزة التي يقدمها فريق التعاون ويحقق من خلالها نتائج إيجابية تؤكد أن هذا الفريق يسير وفق إستراتيجية واضحة وهدف محدد وهو نيل بطاقة آسيوية.. إذا لم تتحقق من خلال الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين فقد تتحقق من خلال مركز متقدم في الدوري.

ـ يعتبر السيد كاريلي من “أقدم” المدربين في الدوري والمفترض أن هذه “الأقدمية” تجعل فريق الاتحاد بصورة فنية هي “الأفضل” بين فرق الدوري لكن ما يحدث على أرض الملعب “من تفاوت مستويات ونتائج” عكس ذلك تمامًا رغم أن لدى الاتحاد لاعبين متميزين بإمكانهم وضع الاتحاد في صدارة الترتيب.

ـ من خلال حديث رئيس نادي النصر مسلي آل معمر قبل عيد الفطر أستطيع “التوقع” بأن الخماسي بيتروس وأمرابط وحمد الله وبيتي ومشاريبوف سيستمرون بالقميص الأصفر للموسم المقبل بينما سيرحل جونز ومايكون وقد تتم إعارة الكوري كيم.. أي أن النصر قد يتعاقد مع محترفين اثنين فقط تتحدد مراكزهما وفقًا للمدرب مينيز.

ـ وطالما الحديث عن النصر فإن ما حدث بين أمرابط وحمد الله عند تنفيذ ضربة الجزاء أمام العين أمر لا يليق بفريق يلعب في دوري المحترفين ولا بلاعبين محترفين جاءوا مقابل الملايين! بالتأكيد أن المدرب قد قرر “قبل” المباراة من يسدد ركلة الجزاء وهو “كالمعتاد” حمد الله.. لذلك ألوم أمرابط على تصرفه الذي “خدش” جمال هذا النجم الخلوق، دائم الابتسامة ولم يكن بحاجة إلى ذلك التصرف.

ـ من حق اللاعب دجانيني أن يطالب بحقوقه ومن حقه أن يفسخ عقده ويرفع شكوى طالما يكفل له هذا الحق النظام وطالما “تقصر” أنديتنا في تطبيق العقود.. لكن أتمنى أن “تتحد” أنديتنا ولا تتعاقد مع أي محترف “ترك” ناديًا سعوديًا وطالب بفسخ عقده لأن منح هؤلاء اللاعبين فرصة العودة إلى ملاعبنا يجعلهم يمارسون التصرف ذاته مع نادٍ سعودي آخر! لكن في الوقت ذاته “أكرر بمطالبة” أنديتنا بضرورة صرف مستحقات المحترفين “أجانب ومحليين” دون تأخير.

ـ عندما كان النصر “لا يملك” الملاءة المالية ولا المنافسة على الصفقات الكبيرة كان يقول عنهم منافسوهم “اللي ما معوش ما يلزموش”! وعندما بات لدى النصر المال الوفير وأصبح قادرًا على حسم أكبر الصفقات قال منافسوهم “هذا بيع على بيع ودخول على مفاوضات وأمر لا يليق”! المهم الآن أن ينجح النصراويون في سداد الديون والحصول على شهادة الكفاءة المالية ليتمكنوا من قيد نجومهم.

*نقلاً عن الرياضية السعودية