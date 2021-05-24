بالمختصر المفيد والتهنئة للجميع

فاز المشروع الرياضي لكرة القدم لنادي الرفاع، في الوقت الذي تتكاثر فيه من حولنا الأقوال والأحاديث عن العديد من المشاريع الرياضية لعدة أندية للنهوض بفرقهم وبكرة القدم البحرينية، فاز المشروع لنادي الرفاع الذي بني على قواعد متينة أساسها متين وهي بداية اللاعب البحريني الشاب والموهوب، اللاعب الذي تم بناؤه أو اختياره على أساس المهارة والطموح، اللاعب الذي هو الماضي والحاضر والمستقبل، اللاعب المحلي الذي يعد الركيزة الاساسية لتحقيق المكتسبات المأموله.

فاز الرفاع بالذين آمنوا بأنفسهم، وآمنوا بقدراتهم، وآمنوا بخبراتهم التراكمية، وقاموا بالتخطيط بتفريغ جل امكانياتهم وطاقاتهم وبكوادر معطاءة توافقت وانسجمت في سبيل كسب الرهان في الموسم الرياضي المنصرم، وأنجزت بطولة كأس سيدي جلالة الملك المفدى وبطولة دوري ناصر بن حمد وقدمت لاعبين متميزين واعدين وبجهاز فني وإداري على مستوى عالٍ من القدرة والكفاءة والجساره «غبطة».

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مبروك لرياضة كرة القدم البحرينية، ومبروك لجماهير الكرة البحرينية، ومبروك لإدارة نادي الرفاع، ومبروك للجهازين الاداري والفني بالنادي السماوي وللاعبيه، ومبروك للبحرين الوطن الذي لطالما أثبت وسيظل يثبت بأن البحرين وطن عظيم بمورد الإنسان الأهم والمتأصل في حناياه والذي لا ينقصه إلا أن تؤمن به وتأمره بأن ينجج ويتفوق لتراه يلبي الأمر بالسمع والطاعة وبكل إقدام وتحدٍ وحب.

تجربة غنية قدمها لنا نادي الرفاع تحتاج منا وقفه للمراجعة والاستفادة للعمل على تطويرها وتعزيزها لتثبت لنا نجاحات أخرى وفي مواقع مختلفة، فذو الخبرة يعرف أكثر من العراف ونور نجاحات هذه التجربة لن يستطع أي كان أن يحجبها عن مرآى الحريص المتابع ولنتذكر بأن العقل بالتجارب.



*نقلاً عن الأيام البحرينية