بعد أشهر من العمل المكثف والتخطيط العلمي والعملي مع الأندية والمجالس الرياضية والهيئات الحكومية، كشف اتحاد كرة القدم عن الاستراتيجية الجديدة لرؤية 2038، التي ترتكز على 6 محاور رئيسية تتقدمها المنتخبات الوطنية ومستقبل اللاعبين، وتحتوي على 31 مبادرة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية، وتتصدر أهداف الخطة الممتدة إلى 18 عاماً إيجاد آلية مستدامة للتأهل لكأس العالم اعتباراً من 2034، وآلية مستدامة لبلوغ دور الـ16 في كأس العالم 2038، والارتقاء إلى المركز الأول في التصنيف القاري 2030 والفوز بكأس آسيا 2031، بالإضافة إلى استهداف عضوية مجلس الاتحاد الدولي والآسيوي.

أسلوب وطريقة ومضمون ما جاء في معرض الإعلان عن الخطة الاستراتيجية المستقبلية لاتحاد الكرة كان في قمة الإبهار والروعة والتفاؤل أيضاً، ولكن التجارب الماضية أكدت أن الخطط الاستراتيجية في مجال الرياضة وكرة القدم بالتحديد تختلف كلياً عما يدور في المجالات الأخرى، بدليل نجاح دولة الإمارات في جميع المجالات ووصولها للعالمية، بينما لم يتمكن القطاع الرياضي من مواكبة نجاحات الدولة، ما يؤكد أن الحديث المستمر عن الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في مجال الرياضة يختلف تماماً، وعدم وجود رؤية واضحة في دستور الدولة حول الهدف الأساسي من ممارسة الرياضة، جعل من القائمين على الرياضة يدورون في دائرة مغلقة، وبرغم أن كرتنا ارتبطت بالاحتراف منذ 13 عاماً وتحولت الأندية لشركات استثمارية ومرخصة تجارياً، فإن ذلك لم يغيّر من الواقع ولا تزال الحكومة هي التي تدعم وتمول وتصرف وتتكفل بالمديونيات أيضاً.

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الحرص والجهد الذي يقوم به اتحاد الكرة بتشكيله الجديد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي يسعى لتغير النمطية الفكرية في التعاطي مع المنظومة الكروية، وخطوة دعوة الشركاء والخبراء والمعنيين والمهتمين للمشاركة في رسم المستقبل الجديد لكرة الإمارات من شأنها أن تحدث نقلة نوعية للمنظومة الكروية تنقلها لآفاق أكثر رحابة.

كلمة أخيرة

عدم وجود استراتيجية حكومية واضحة للرياضة ولكرة القدم بالتحديد، وعدم وجود استدامة للخطط الاستراتيجية التي تتغير مع تغير مجالس الإدارات، يجعل من مهمة تحقيق رؤية 2038 بمثابة المهمة المستحيلة نتمنى أن تلقى النجاح.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية