قدّم لاعبو منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم أداءً رائعاً في موسم 2020/2021 مع فرق أنديتهم, ويمكن القول إنهم قدموا أداءً استثنائياً جعل الموسم مميزاً بكل تفاصيله. لذلك، نأمل منهم أن يواصلوا هذا الأداء والعطاء خلال مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وآسيا 2023، فعشاق الكرة الإماراتية ينتظرون منهم الكثير في هذه التصفيات، خاصة أنها تُقام على ملاعبنا وفي أجوائنا التي نفهمها جيداً.

لقد وصلت منتخبات المجموعة السابعة مبكراً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الاستعداد بصورة مناسبة للمنافسة، والتأقلم مع الطقس، والتخلص من تأثيرات فارق التوقيت، وهذا يدل على أن المنتخبات التي تنافسنا لديها طموحات التأهل، وتعمل من أجل تحقيق أهدافها. لذلك لن تكون مهمتنا سهلة أو نزهة، بل ستكون صعبة بعض الشيء. من هنا، يتوجب علينا أن نأخذ في الحسبان كل صغيرة وكبيرة، ونقاتل من أجل حلمنا بالتأهل.

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وجود الأبيض في المركز الرابع يجب أن يكون عامل تحفيز وليس عنصر قلق، فالفارق بيننا وبين المتصدر منتخب فيتنام 5 نقاط، وفي الملعب ما زالت هناك 12 نقطة، أي أن هذا العدد الكبير من النقاط المتبقية يعد أكبر محفز لنا لقلب جدول الترتيب، خصوصاً أن منتخبنا يمتلك كل مقومات النجاح.

ليس من السهل قراءة وتحليل وتوقع ما سيحدث في التصفيات، لكننا على ثقة بأن لاعبي الأبيض سيقدمون أفضل ما عندهم من أجل الوصول إلى المحطة التالية.

السماح بحضور الجمهور وبنسبة 30% من سعة الملعب سيكون عاملاً محفزاً آخر يضاف إلى بقية عناصر التحفيز، فأصوات جمهور المنتخب مصدر طاقة إيجابية لأن هذا الجمهور الوفي كان وما زال أحد أبرز عناصر قوة الأبيض في الداخل والخارج.

قلوبنا مع رجال الأبيض وأبطاله ومبدعيه وصانعي بهجتنا في الملاعب، ولتكن مباراة ماليزيا افتتاحية لأمل جديد، ولمستقبل كروي مشرق، أما نحن سنبقى نردد في كل الأحوال: «منصور وأنت البطل».