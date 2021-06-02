نقاط الأبيض لا تقبل القسمة

يخوض منتخبنا الوطني أولى مبارياته الرسمية بعد فترة طويلة من التوقف بسبب وباء فيروس كورونا، ويعود إلى استئناف مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، عندما يستضيف نظيره الماليزي مساء الخميس، في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول وندخلها بهدف الفوز وإعادة الثقة، من أجل الحصول على البطاقة الأولى المؤهلة إلى الدور الثاني من تصفيات المونديال وحجز مقعد في النسخة المقبلة للبطولة القارية.

أكملت إدارة اتحاد كرة القدم الدور المطلوب منها على أكمل وجه، وقامت بالحصول على استضافة مباريات المجموعة، لا سيما أن الاتحادات الأخرى كانت تأمل أن تحصل على حق الاستضافة، في الوقت الذي لدى الأبيض 3 مواجهات على أرضه، مما يعني أن الاتحاد سهل كثيراً من مهمة منتخبنا وترك الكرة في ملعبه.



أيضاً عودة الجماهير إلى المدرجات ستشكل دافعاً معنوياً هاماً في المباريات الأربع المصيرية والحاسمة لمستقبل منتخبنا وبعض الأسماء في الجيل الحالي، وأعتقد أن الحضور وتقديم المؤازرة والتشجيع طوال زمن المباراة سيمنح اللاعبين إضافة هامة وطاقة ضرورة، ونأمل أن ينسيهم إرهاق نهاية الموسم وأن يساعدهم في تجاوز ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

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ولى الزمن الذي كنا ندخل فيه مباريات منتخبنا جنوب شرق آسيا بثقة، لأن هذه الاتحادات تمكنت من العمل بشكل مميز جداً، وصنعت منتخبات قوية للغاية ومن الصعب مجاراتها خاصة عندما تلعب على أرضهم ووسط جماهيرهم، ويكفي أن منتخبنا يتواجد حالياً في المركز الرابع خلف فيتنام وماليزيا وتايلاند، ومتقدماً على منتخب إندونيسيا الذي من المتوقع أن تشطب نتائجه بسبب انسحاب كوريا الشمالية.

عليناً أولاً أن نخدم أنفسنا، وأن ندخل كل مباراة بهدف الحصول على النقاط الثلاث، لن نطلب الكثير من اللاعبين، لا نريد أفضل أداء ولا أحسن مستوى، لأننا نعلم ظروفهم بعد الموسم الطويل، كل ما نطمح له في الوقت الحالي الفوز بالنقاط الثلاث بأي شكل كان، سواء لعبنا جيداً أو لم نقدم ما هو مأمول، ونتمنى أن يتمكن الهولندي مارفيك من استخدام اللاعبين بالشكل المطلوب واستخراج أفضل ما لديهم لأننا في وضع حرج للغاية.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية