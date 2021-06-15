.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

معركة فيتنام!

معركة فيتنام!

متابع الغاء المتابعة

محمد الجوكر
نشر في: آخر تحديث:

نعم أنجز منتخبنا المطلوب في المباريات الثلاث الأولى، وتبقى الخطوة الأهم اليوم وهي مع المنتخب المتصدر للمجموعة السابعة طوال الفترة الماضية، ولا خلاف على أن منتخبنا نجح بالفوز بالعلامة الكاملة حتى الآن وتبقى له مباراة مهمة اليوم بزعبيل، وكلنا متفائلون لأن لاعبينا وعدونا بأن يسعدونا ،فالمواجهة اليوم مع الفريق الفيتنامي بمثابة «معركة» كروية تحدد المحصلة النهائية لمشاركتنا نكون أو لا نكون، حتى لا ندخل في حسابات أخرى، وعلينا أن نعلم أن المواجهة ليست فقط داخل الملعب، فهناك من يريدنا أن نتعثر ولا نتأهل، فالحذر مطلوب والتركيز يجب أن يكون طوال وقت المباراة، فأنتم الآن أملنا ونحن نثق بكم ثقة كبيرة، ونضع أيدينا معاً من أجل التأهل، فلا عليكم من الانتقادات غير المنطقية التي تخرج من البعض من أجل الشهرة فقط على حساب مصلحة المنتخب، فهذا لا يقبله عاقل بل إنها تسيء لنا جميعاً، فنحن الآن في مرحلة مهمة والمنتخب أصبح مختلفاً تماماً، وهو فريق جديد ويضم عناصر تشارك لأول مرة ،علينا أن نشد من أزرهم ونساندهم ونأخذ بيدهم لأنهم الأمل واتحاد الكرة وفر كل شيء.

المباراة ليست سهلة فهي مع الفريق متصدر المجموعة والذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن، إضافة إلى كونه واحداً من أكثر المنتخبات تطوراً على صعيد الكرة الآسيوية في السنوات الأخيرة، بعد أن استفاد من المدرسة الكورية، كما لدى فيتنام منتخبات في المراحل السنية متفوقة قارياً، فمن هنا ندعو الجميع أن يقف خلف «الأبيض» لتحقيق الفوز إذا ما أردنا ضمان التأهل إلى الدور الحاسم للتصفيات، حسب نظام التأهل الذي وضعه الاتحاد الآسيوي واعتمده «فيفا» لتحديد الأفضل بين أصحاب المراكز الثانية في المجموعات، والذي يقضي بإلغاء نتائج الفريق الثاني في كل مجموعة مع الفريق الخامس بالمجموعة نفسها، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعد انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات قبل انطلاق جولة الإياب، وبتطبيق تلك القاعدة على الوضع الحالي لمجموعتنا ينبغي علينا الفوز وتصدر المجموعة بدلاً من الدخول في تعقيدات أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثاني في المجموعات، والدخول في حسابات معقدة لا قدر الله، ونذكر الجماهير أن منتخب البلد بحاجة لأبنائه في مثل هذه اللحظات المهمة من مسيرته !!.. والله من وراء القصد

*نقلاً عن البيان الإماراتية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
أول ظهور لإريكسن بعد سقوطه المفزع: لن أستسلم أول ظهور لإريكسن بعد سقوطه المفزع: لن أستسلم
عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست
الأكثر قراءة
يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية
معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين
أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر
السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً
بماذا أجاب بايدن عندما سُئل مجدداً.. هل تعتقد أن بوتين بماذا أجاب بايدن عندما سُئل مجدداً.. هل تعتقد أن بوتين "قاتل"؟
قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل  قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل 
قبل أن تذهب
3 نتائج لقمة الناتو.. فهل تستفيد ليبيا؟
3 نتائج لقمة الناتو.. فهل تستفيد ليبيا؟
اكتشف المزيد