أرامكو.. غازبروم.. 2030!

أرامكو السعودية.. شركة البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات السعودية، تم إنشاؤها في عام 33، بينما شركة الغاز الروسية.. إذا أحببنا المقارنة «غير المتطابقة تماماً».. لصالح أرامكو طبعاً حيث تتفوق في كل شيء، إلا شيء... غازبروم الروسية تم إنشاؤها في موسكو عام 89.

الاثنان يعدان روح الاقتصاد في الدولتين، أرامكو فقط تتوقف عند الصنعة، المجال فقط، الأمر الذي يقيد زيادة انتشارها وتسويقها لنفسها أكثر حيث تصل لحدود غير مسبوقة، أيضاً تتشعب داخل قطاعات الاقتصاد السعودي الأخرى لتنميتها، وتصبح قوة فاعلة «شديدة التأثير»..دافعة.. لآليات رؤية 2030.. ومنها الاقتصاد الرياضي.

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غاز بروم، ترعى نادي زينيت سانت بيترسبرج الروسي منذ 2005، ساعدته ليكون نادياً «عالمياً».. أي يفوز ويشارك في بطولات قارية كبرى لم تكن في حسبان جمهور ومواطني روسيا، بعد 3 سنوات فاز زينيت بكأس الاتحاد الأوروبي من ناد عريق هو رينجرز الاسكتلندي، كانت مفاجأة، بعد شهور فاز بالسوبر الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

غاز بروم ترعى نادي شالكة الألماني وكانت طرفاً في صفقة مانويل نوير إلى بايرن، ترعى نادي ريد ستار بلجراد أو Crvena zvezda الشهير جداً، راعي رسمي للبطولة الأكبر في تاريخ كرة القدم والأمتع والأغنى: دوري أبطال أوروبا، بجانب بناء ستاد كبير للغاية في 2016 هو جازبروم ستاديوم.. ستاد وطني في روسيا بسعة 66 الف مقعد.. رأيناه في كأس العالم المستضافة الأخيرة.

إذا دخلت الآن على موقع الشركة ستجد تسويقاً لرعايتها لكأس أمم أوروبا الجارية الآن بين المنتخبات الكبرى، بتسويق تذاكر تلك البطولة، بجانب نشاط آخر هو برنامج كرة القدم من أجل الصداقة.. يسوق لاسم روسيا نفسها، هذا البرنامج الأضخم على الإطلاق في تاريخ رعايات وشراكات الاقتصاد الرياضي يدخل السنة التاسعة على التوالي.

البرنامج الذي يعد تسويقاً للدولة سجل المشاركون فيه رقماً قياسياً دخل موسوعة جينيس بإقامة أكبر نشاط تدريبي لمختلف الدول وأجناس مواطنيها في عالم الرياضة وفي تاريخ كرة القدم.

هذا هو الشيء الوحيد الذي تتفوق فيه شركة الطاقة الأم في روسيا، على تلك الأكبر منها في السعودية، أرامكو: التي كانت أرباحها في 2020: أكثر من 70 مليار يورو «336 مليار ريال».. رقم تاريخي، وعندما تحركت للمشاركة في نشاط آخر بطرح 1.5 في المائة فقط من أسهمها للتداول: كان أكبر طرح مبدأي في التاريخ «كانت نتيجة هذا الطرح 21.5 مليار يورو أو 97 مليار ريال».

بعدها بأيام كانت القيمة السوقية لأرامكو تتجاوز أبل وتزيحها من قمة شركات العالم بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي عملة الدولة الأم لـapple ، إذن نحن أمام كيان «شديد الأهمية» للمملكة ومواطنيها.. ويجب أن يتشعب أكثر من ذلك في ظل المثال الروسي الحالي والناجح لأقصى درجة.. في كل شيء.. والأهم «تسويق الدولة» ودفع قطاعات الاقتصاد الأخرى.. لكي يصبح الاعتماد على «أكثر من قطاع».. بشيء مشابه لنظرية الأواني المستطرقة.. وهذه قوة اقتصادية.. و»سياسية أيضاً».

الرؤية..

المدير لشركة جازبروم الروسية: أصبح رئيس نادي زينيت: النادي الأكبر و»ممثل روسيا»، قبل عام ونصف العام: أصبح مدير جازبروم هو: رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، إذن الملف «مهم للغاية».. ويجب دراسة هذه الحالة الناجحة بشكل مركز.. محاولة المحاكاة في أشياء والتقارب.. ربما يكون هذا الملف «أرامكو - رؤية السعودية» هو مفتاح للمستقبل السعودي وربما العربي.. لأن السعودية.. في مركز قيادة مؤثر لدول وشعوب المنطقة.

*نقلا عن الجزيرة السعودية