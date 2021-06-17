بعيداً عن العواطف

منذ اللحظة التي أعلن فيها حكم المباراة نهاية مباراة منتخبنا أمام فيتنام بفوز الأبيض وتأهله للدور الثاني كمتصدر للمجموعة السابعة، والحديث لم يتوقف حول أداء المنتخب والمستوى الذي قدمه في المباريات الأربع، التي خاضها والتي نجح خلالها في العودة لطريق المنافسة وتصحيح المسار، وهو الأمر الذي تحقق عن جدارة واستحقاق وبالدرجة الكاملة، منحته الأفضلية والريادة والصدارة في خطوة كانت منتظرة، على الرغم من وجود بعض السلبيات والملاحظات التي تحتاج التعامل معها، وإيجاد الحلول اللازمة لها قبل بدء المرحلة الأهم والأصعب في سبتمبر المقبل، ولأن ما تحقق لم يكن سوى خطوة أولى لتصحيح المسار والمهمة ما زالت في بدايتها، فإن جميع المعطيات تفرض على القائمين على أمر المنتخب، البدء من الآن لوضع اللمسات الأولى للمرحلة القادمة من التصفيات، والتي ستكون مختلفة تماماً عن المرحلة المنتهية من جميع النواحي.

استراتيجية التعامل مع المرحلة الماضية كانت ناجحة وحققت الأهداف المطلوبة، بتحقيق العلامة الكاملة والفوز في المباريات الأربع دون التنازل عن أي نقطة، وهو الأمر الذي نجح في تحقيقه المنتخب بجدارة بفضل الروح القتالية والإصرار والعزيمة، والتعامل مع المرحلة القادمة تتطلب استراتيجية مختلفة لأن الظروف اختلفت، وحتى نوعية المنتخبات التي سنواجهها في الدور الثاني تختلف أيضاً، وبالتالي فإن الحديث عن مباريات تحسم بالأربعة والخمسة لم يعد له مكان، كما أن التهاون مع أي خصم سيكون ثمنه غالياً لأن النقطة في المرحلة القادمة لا تقدر بثمن، وهذه حقيقة يدركها جميع القائمين على شؤون المنتخب وجميعهم يملك الخبرة الميدانية في هذا المجال، وبالتالي وبغض النظر عن نظام التصفيات التي قد تقام بنظام التجمع أو ذهاباً وإياباً، فإن الذي يجب العمل عليه من الآن هو الإعداد والتحضير والتعامل مع كل مباراة على أساس أنها نهائي كؤوس، والتعاطي معها بالقطعة تماماً كما فعلنا مؤخراً ولكن بسيناريوهات مختلفة.

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كلمة أخيرة

البعض اعتبر تأهل المنتخب للدور الثاني على أنه إنجاز وهناك من يختلف على الوصف، ومع ذلك لا يمكن التقليل بما حققه الأبيض، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه طموحاتنا في المرحلة القادمة واقعية بعيدة عن العواطف.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية