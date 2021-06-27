اتحادات متصدعة وأعضاء متنافرون

عندما تغلب العشوائية على عمل مؤسساتنا الرياضية في زمن يعتمد لغة المعرفة والتخصص، فمن الطبيعي أن تكون صورة واقعنا الرياضي ضبابية بل قاتمة، لأن الاعتماد يصبح على الاجتهاد ويفتقد التخطيط ويفتقر للأهداف والاستراتيجيات، ما دفع رياضتنا إلى التراجع لمرحلة خطيرة بل هي الأخطر، والغريب في الموضوع أن الجميع مستشعر بمرارة وخطورة الوضع، وفي مقدمتها الجهات ذات العلاقة المباشرة وصاحبة القرار الرياضي في الدولة ولكن دون أي ردة فعل، الأمر الذي يجعلنا نعيش الصدمة من جهة والإحباط من جهة أخرى.

واقع رياضتنا أصبح خاضعاً للعلاقات الشخصية بدءاً من عملية اختيار الأشخاص لإدارة مؤسساتنا الرياضية، ومروراً بطريقة الاختيار وانتهاء بنوعية الأشخاص الذين يتم اختيارهم، فمنهم من لا يملك الحدود الدنيا من المقومات، ولا أدل على ذلك مطالبة أغلب الاتحادات بالاكتفاء بأن يكتفي المترشح لعضوية مجلس الإدارة، من حملة شهادة الثانوية العامة في خطوة تكشف سطحية أهدافنا وضحالة رؤيتنا للمستقبل، مع كامل التقدير لأصحاب تلك المؤهلات، ولكن هل من المنطق أن نرتجي من أشخاص غير مؤهلين أكاديمياً التخطيط لمستقبل رياضة الإمارات.



في عام 2008 بدأت علاقة اتحاداتنا الرياضية بالعملية الديمقراطية وبداية مرحلة تشكيل الاتحادات الرياضية بالانتخاب، وشهدت الساحة الرياضية تفاعلاً جميلاً وحراكاً إيجابياً في الشارع الرياضي، وتكرر المشهد ذاته في الدورة الثانية والثالثة رغم الإفرازات السلبية للعملية الانتخابية بوجود أشخاص غير متجانسين في الاتحاد الواحد، وبعد 3 تجارب غير إيجابية كانت خطوة التحول للقوائم الانتخابية بدلاً من الانتخابات الفردية في محاولة لتجاوز سلبيات الانتخابات، ولكن ما يحدث على أرض الواقع من تربيطات وعشوائية في عملية اختيار الأعضاء، لا تبشر بالخير ومن شأنها أن تنسف كل الجهود الهادفة لإيجاد اتحادات متماسكة وأعضاء متجانسين.

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كلمة أخيرة

تأجيل أولمبياد طوكيو عرقل انتخابات الاتحادات للدورة القادمة إلى ما بعد الأولمبياد، ولكن ما يحدث في كواليس الاتحادات لا يبشر ببداية جديدة أو أي تغير في المفاهيم.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية