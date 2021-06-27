.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

غضب الجمهور على المعلق !

غضب الجمهور على المعلق !

متابع الغاء المتابعة

خالد السليمان
نشر في: آخر تحديث:

ألقى مشجعون غاضبون بمعلق مباراة في الدوري الغاني خارج الملعب بعد أن شكك في احتساب ضربة جزاء لصالح فريقهم حيث اقتحموا غرفة التعليق وحملوه خارجا !

وفي بعض مباريات الدوري السعودي والدوريات الأوروبية أتمنى أحيانا أن أدخل يدي في الشاشة لأسكت المعلق المزعج خاصة عندما يكون صوته عاليا ومعلوماته مكررة ويفسد جو المباراة حتى لا أضطر لمتابعتها على الصامت فأفقد متعة صوت تفاعل الجمهور

ولدينا معلقون سعوديون وعرب رائعون يضيفون متعة خاصة للمباريات التي يعلقون عليها، لكن في المقابل هناك معلقون مزعجون موهبتهم الوحيدة الصراخ، بينما هناك معلقون عرب لا تفهم لغتهم ولا تستسيغ سماجاتهم !

التعليق الرياضي فن مرتبط بالموهبة وتتشكل فيه هوية شخصية تبرز المعلق وتميزه عن غيره، وليس كل من أمسك مايكرفونا ووصف بالتعليق مباراة أصبح معلقا، كما أن هوية المعلق الفنية تختلف باختلاف الرياضات، لذلك لا تجد معلق كرة القدم يعلق على مباريات كرة السلة أو سباقات الخيل أو مسابقات السباحة وألعاب القوى والعكس كذلك صحيح !

واليوم يجري حديث عن هوية الناقل التلفزيوني لمباريات موسم الدوري السعودي القادم، فأرجو من الناقل أيا كان بأن يحرص على التميز ويبتعد عن المجاملات.. وإذا كان من مجال لتلبية رجاء فهو أن يعيد لدورينا معلقين رائعين فقدناهم كعامر عبدالله وفارس عوض !

*نقلاً عن عكاظ السعودية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
المتحوّر المتحوّر "دلتا" يقلق العالم.. هل نعود لقواعد الإغلاق؟
خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم
الأكثر قراءة
شاهد ضحية لفتاة شاهد ضحية لفتاة "التيك توك" بمصر تكشف: هكذا استدرجوني
3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي 3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي
هل يوجد كائنات فضائية؟..أخيراً المخابرات الأميركية تجيب هل يوجد كائنات فضائية؟..أخيراً المخابرات الأميركية تجيب
مسؤول إثيوبي: بدأنا الملء.. ومصر لا تستطيع هدم السد مسؤول إثيوبي: بدأنا الملء.. ومصر لا تستطيع هدم السد
عاش حياته مدعياً الفقر المدقع.. مصري يترك ثروة لا تصدق! عاش حياته مدعياً الفقر المدقع.. مصري يترك ثروة لا تصدق!
السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان
قبل أن تذهب
طالبان تواصل بسط سيطرتها على مناطق جديدة في أفغانستان
طالبان تواصل بسط سيطرتها على مناطق جديدة في أفغانستان
اكتشف المزيد