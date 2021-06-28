أوروبا تحت المجهر

* قرار موفق جدا اتخذه الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بإلغاء نظام احتساب أفضلية الهدف خارج الأرض في جميع البطولات الأوروبية التي ستلعب في الموسم القادم بعد أن ثبت عدم جدواه وتسببه في إقصاء العديد من الفرق التي كانت لا تستحق الإقصاء في بطولتي دوري ابطال اوروبا واليوربا ليغ.

اليويفا سيطبق نظام أفضلية الأهداف في المواجهات الإقصائية في حال تساوي فارق الأهداف في مواجهتي الذهاب والإياب.. بمعنى أوضح.. لو فاز فريق ما في مباراة الذهاب على ارضه مثلا 2-1 ثم خسر لقاء الاياب 1-0.. ستمتد المباراة للأوقات الإضافية وإلى ركلات الجزاء فيما بعد..بينما لو فاز الفريق (أ) على الفريق (ب) بلقاء الذهاب على أرضه 3-0 ثم خسر لقاء الاياب 2-0.. ستحتسب له أفضلية فارق الأهداف وسيتأهل.

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مما لا شك فيه أن هذا القرار ستكون له إيجابيات كثيرة أبرزها أن الفرق لن تخشى بعد الآن انتهاج التحفظ المبالغ في الأدوار الإقصائية خوفا من تلقي الأهداف وبالتالي ستزيد متعة وإثارة المباريات أكثر.

* قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم وضع زجاجات الخمور على الطاولات أمام اللاعبين المسلمين في المؤتمرات الصحافية قبل وبعد المباريات..يأتي ذلك بعد أن قام اللاعب الفرنسي المسلم بوغبا بإزالة عبوات الخمر من على المنضدة قبل بدء المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة البرتغال.

الشكر في ذلك يعود للنجم البرتغالي رونالدو الذي فتح الباب أمام كل اللاعبين بإزالة ما يرونه غير مناسبا لهم عندنا قام بإزالة عبوات الكوكولا في أول مؤتمر صحفي له..وهذا ما شجع بوغبا ليحذو حذو الدون.. وبالتالي أصبح لزاما على اليويفا تقبل رغبات اللاعبين رغم أن ذلك سيسبب احراجا كبيرا أمام الشركات التجارية التي دفعت أموالا ضخمة من أجل إبراز علاماتها التجارية في هذه المؤتمرات الصحافية.



*نقلاً عن البلاد البحرينية