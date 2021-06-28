المعسكرات الخارجية وكورونا

كما حدث في ذات الصيف الموسم الماضي، يعود الأمر ليتكرر مجدداً، إذ تعاني معظم الأندية من مسألة خوض المعسكر الخارجي من أجل التحضير للموسم الجديد، بسبب وباء فيروس كورونا الذي يضرب العالم، وتتخوف الفرق من أن يؤثر هذا الأمر عليها في المعسكر، ويؤدي إلى تأخر العودة وإلى العديد من الأمور التي من الممكن أن تعد مخاطرة كبيرة للغاية.

معظم الأندية في المنطقة، فضلت الاعتماد على خوض معسكر داخلي، أو التوجه إلى الإمارات من أجل التحضير للموسم الجديد، مثلما حدث مع اتحاد جدة الذي سيستعد للموسم الجديد من دانة الدنيا، كما أعلن عن المباريات الودية التي سيخوضها الفريق، ما يؤكد أن كافة التحضيرات هنا متوفرة كما هو معتاد، وأنه من الممكن أن تستعد للموسم الجديد بأفضل صورة في الإمارات.



أنا لست مع خوض معسكر خارجي في الفترة الحالية، لأن المتغيرات بسبب فيروس كورونا غير واضحة إطلاقاً، كما أن كافة الأمور والترتيبات متوفرة لدينا، ومن الممكن أن تقيم الأندية معسكراتها محلياً مثلما حدث في الصيف الماضي.

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لكننا بحاجة إلى أمر مهم للغاية، وهو تشييد بعض الملاعب المكيفة، سواء كانت ملاعب رسمية أو للتدريبات، وهذا أمر أكده الوضع العام الذي يعيشه العالم، وبتنا بحاجة ماسة إلى وجود ملاعب مكيفة محلياً، وذلك حتى تتمكن الأندية من تحقيق الاستفادة القصوى من المعسكرات، كما سيحقق هذا الجانب العديد من الفوائد بالنسبة لأنديتنا المحلية على وجه الخصوص، خاصة أن هناك فرقاً في دوري الدرجة الأولى ستوفر الكثير في حال استعدت داخلياً بسبب توفر كافة المستلزمات المطلوبة، وهو ما سيفيدنا على المدى القصير والبعد في نواحٍ عدة جداً.

أتمنى أن يهتم اتحاد كرة القدم والمجالس الرياضية بموضوع تشييد ملاعب تدريبات مكيفة، وأن نعمل على تحويل ملاعبنا إلى مكيفة، ونثق تماماً أن متى ما كان الأمر مفيداً للغاية لأنديتنا ورياضيتنا، فسنشاهده بكل تأكيد على أرض الواقع.

نأمل أن تتمكن الأندية من الوصول إلى هدفها، سواء عبر معسكر داخلي أو خارجي، لأننا أمام موسم مهم جداً، نتطلع عبره لتحقيق العديد من التطلعات التي تحلم بها الجماهير والشارع الرياضي.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية