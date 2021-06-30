قبل اعتزال ميسي وكريستيانو!

يحظى عشاق كرة القدم اليوم بميزة مشاهدة النجمين الاستثنائيين ميسي وكريستيانو يلعبان، ويجب عليهم أن يستمتعوا بكل لحظة متبقية لهذين النجمين في الملاعب!

فعلى مر التاريخ كانت لحظات اعتزال نجوم كرة القدم حزينة، فأن يتوقف النجم الذي يمثل لك شغف اللعبة عن الركض لحظة حزينة، شعر بها مشجعو كرة القدم عندما اعتزل بيليه ومارادونا وبيكنباور وزيدان وبلاتيني ورونالدو وغيرهم ممن سحروا الجماهير في الملاعب!

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وعلى المستوى المحلي كانت لحظة توقف نجم الكرة السعودية والعربية ماجد عبدالله عن لعب كرة القدم لحظة مؤلمة، فمن سحرهم ماجد في الملاعب لن يعودوا لمشاهدته يمارس سحره الكروي أمام أعينهم كما أن الأجيال التالية لن تراه سوى في التسجيلات التلفزيونية!

وكنت محظوظا بحضور مباراة لنجم الكرة الأرجنتينية مارداونا في الملعب حين كان يلعب لنادي برشلونة ضد ريال مدريد، وعندما اعتزل اللعب أدركت أنني حظيت بفرصة لن تحصل عليها أجيال من بعدي لمشاهدة أعظم لاعب في التاريخ يلعب أمامك وهو شعور لم أشعر بقيمته حينها داخل الملعب، فطبع الإنسان أن يتوهم أن اللحظات الساحرة تدوم!

باختصار.. استمتعوا بكل لحظة متبقية في الملاعب للنجمين الخارقين ميسي وكريستيانو قبل أن يعتزلا قريبا!

*نقلاً عن عكاظ السعودية