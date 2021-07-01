دورينا إلكترونياً

إجراء مراسم قرعة دوري الخليج العربي إلكترونياً تمثل خطوة جديدة من خطوات التطوير والتجديد، التي أصبحت كلمة مرادفة لعمل رابطة دوري المحترفين، القرعة الإلكترونية لدوري الموسم الجديد وجدت ترحيباً كبيراً من ممثلي أندية دورينا، الذين أجمعوا على فكرة القرعة الإلكترونية التي خرجت عن المألوف، وبعد أن كان النظام المتعارف عليه والذي أصبح روتينياً ومملاً هو السائد، جاءت فكرة القرعة الإلكترونية التي ابتدعتها الرابطة لتحديد مواجهات دوري 2021-2022، بمثابة نقلة نوعية للمسابقة تواصل من خلالها الرابطة مسيرتها المتميزة فنياً وإدارياً، في إشارة واضحة لاستكمال مسيرتها المتميزة تضاف إلى ما قدمته في الموسم المنتهي، الذي كان فيها عمل الرابطة استثنائياً في موسم استثنائي لا يمكن أن يتكرر.

التغيرات التي طرأت على مسابقة كأس الخليج العربي من شأنها أن تضيف الكثير للمسابقة، التي بدأت تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام لدى إدارات الأندية، والإضافات التي تم استحداثها على نظام المسابقة التي ستقام بنظام المجموعتين، ويتأهل بطل الدوري الجزيرة وبطل الكأس شباب الأهلي للدور الثاني مباشرة، على أن تقام المباريات بنظام الذهاب والإياب بخروج المغلوب، خطوة جديدة من الخطوات الجادة التي تبذلها الرابطة في سبيل تطوير المسابقة، ومنحها طابع الإثارة والندية وهي الصفة التي رافقت المسابقة لأول مرة في نسختها الماضية.

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الطموح للأفضل والارتقاء للأعلى ليس له حدود، وتحقيق تلك المعادلة يتطلب الكثير من العمل والوقت والجهد، وقبل ذلك كله يتطلب وجود أشخاص لديهم الأدوات وتملك نظرة مستقبلية وتطلعات ليس لها حدود، وعندما نضع عمل رابطة المحترفين تحت المجهر، ونرى حجم ونوع العمل الذي يقومون به، فإننا ندرك بالفعل نوعية وكفاءة الأشخاص الذين يقودون دفة ذلك العمل بهدوء وبصمت، تاركين النجاحات تحدث الضجيج وهذا هو النجاح الحقيقي.

كلمة أخيرة

مبادرة الوفاء بتكريم كل من عمل وأخلص في خدمة الوطن صفة ملازمة لأبناء الإمارات، صفة ورثناها من الوالد المؤسس وتبنتها القيادة الرشيدة ويسير على نهجها كل أبناء الوطن.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية