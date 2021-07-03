ملخص الأسبوع

خطوة جيدة تستحق الإشارة والإشادة تلك التي أقدمت عليها إدارة النصر بإعادة تجهيز ملعب الفريق بتغيير التربة والزراعة ليصبح ملائماً وجاهزاً لتدريبات الفريق الأول وبعض فرق الفئات السنية.. البنية التحتية أساس النجاح في كرة القدم.

ـ تركي الضبعان رئيس نادي الطائي هو أشهر رؤساء أندية دوري المحترفين “كلاعب سابق”.. من المفترض أن يكون لدى الضبعان الخبرة الكافية ليلعب دوراً فاعلاً وبارزاً على الصعيد الفني للفريق في أقوى المنافسات السعودية.

ـ أتمنى التوفيق لمنتخب تحت 20 سنة في مشواره الحالي في بطولة كأس العرب المقامة في مصر.. أتمنى من المدير الفني “صالح المحمدي” أن “يضبط” دكة البدلاء ويمنع “كثرة” تحركات أعضاء الجهاز الفني لأن ذلك “يربك” اللاعبين “صغار” السن إذ إن هناك أكثر من شخص يقوم بالتوجيه!

ـ تقول الأنباء إن إدارة نادي الطائي تواجه “مشكلة” قبول اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين للمدرب التونسي محمد الكوكي لعدم حصوله على شهادة “برو” التدريبية وهو متطلب للتدريب في دوري المحترفين.. أشيد بتطبيق اللوائح والأنظمة.. لكن السؤال.. لماذا يتم السماح للمدربين الذين “لا يملكون” شهادة “برو” التدريبية بالعمل في دوري الدرجة الأولى وهو دوري محترفين أيضاَ؟

ـ تحقيق الطائي الصعود مع المدرب الكوكي وهو الذي لا يملك شهادة “برو” هل يدفعنا للقول بأن “الشهادات” لا يمكن أن تكون مقياساً لجودة المدربين؟

ـ بينما يقدم المنتخب الكويتي “أسوأ” عروضه ويفقد فرصة المنافسة على التأهل لمونديال 2022 ومن ثم يفقد فرصة التأهل لنهائيات كأس العرب وهو المنتخب ذو التاريخ العريق في آسيا والخليج فإن النجم الكبير والخلوق جداً “بدر المطوع” يحفظ لكرة القدم الكويتية “شيئاً” من تاريخها وكبريائها بتحقيقه لقب “عميد لاعبي العالم”.. مبروك لهذا النجم الكبير الذي يستحق التكريم من اتحاد الكرة الكويتية وربما “بادر” نادي النصر لتكريمه فقد سبق أن ارتدى “بدران” قميص النصر وخدمه “كمحترف” بكل إخلاص وكان مثالاً للنجم الكبير عطاءً وسلوكاً.

ـ قبل 8 مواسم “موسم 2014ـ 2013” بدأ محمد مجرشي مشواره مع فريق الأهلي ثم تم الاستغناء عنه “لا أعلم بقرار إداري أم فني؟” وارتدى اللاعب قميص أكثر من فريق.. اليوم “يقرر” الأهلاويون عودة مجرشي والتعاقد معه لثلاثة مواسم مقبلة بعد أن بلغ سن الـ30 !! مجرشي “مجرد مثال” لكيفية إدارة أنديتنا للأمور الفنية و”تقييم” اللاعبين!.



*نقلاً عن الرياضية السعودية

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