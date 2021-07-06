الاستقرار سر النجاح

قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد رئيساً لنادي النصر والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد رئيساً لنادي حتا، هو قرار نابع من رؤية سموه، هدفه استقرار الأندية الرياضية، ودعمها لكي تواصل وتحقق النجاح، خاصة «العميد»، الذي عليه الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد «طيب الله ثراه»، والاستقرار في الرياضة الإماراتية سر النجاح، لذلك يحرص قادتنا على تكريسه.

وباعتبار أن التخطيط والاستقرار أمران في غاية الأهمية، جاء قرار تعيين صادف أهله،وهو خطوة للاستقرار الأمثل للجميع، والاستفادة منها قبل بدء الموسم الجديد في مختلف جوانب العمل الإداري الرياضي، وتهيئة الأندية وأن ينعكس عليها إيجابياً ودافعاً وحافزاً لها قبل معمعة الموسم المنتظر بعد شهر، فالاستقرار مطلب أساسي، في بناء العمل المؤسسي الرياضي وخاصة «الأندية».

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وشملت سياسة الاستقرار في أنديتنا أيضا ناديي بني ياس والظفرة في أبوظبي بقرارين من قادتنا .

وذلك حرصا على استمرار الفريقين ( بني ياس والظفرة) في تقديم عروضا جيدة في الموسم المنصرم نالت استحسان الجميع، والقرار المبكر بتعيين مجلسين جديدين الهدف كما قلنا دعم واستقرار أنديتنا المحظوظة برعاية واهتمام قادتنا لها.. والله من وراء القصد.



*نقلاً عن البيان الإماراتية