رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (English premier league) هي الهيئة المنظمة للدوري الإنجليزي والمسؤولة عن المنافسة ووضع القواعد والتنظيمات والبث المركزي والحقوق التجارية الأخرى.

وتعتبر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، شركة خاصة مملوكة بالكامل لعشرين نادياً يشكلون أعضاء الدوري الإنجليزي الممتاز، وكل نادٍ من الأندية العشرين له نسبه من أسهم هذا الدوري.

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وتعقد الجمعية العمومية العادية للدوري الإنجليزي الممتاز في ختام كل موسم، وبعد نهاية كل موسم تنتقل أسهم الأندية الهابطة لدوري الشامبيون شيب إلى الأندية الصاعدة للبريميرليق.

ولدى كل نادٍ الفرصة لاقتراح قواعد جديدة أو تعديلات محددة في الاجتماع السنوي لأعضاء الرابطة.

كما أن لكل نادٍ عضو صوتا واحدا، ولاتخاذ أي قرار يخص تغييرات في القواعد والعقود التجارية الرئيسة، فإنه يجب موافقة ما لا يقل عن ثلثي الأصوات، أو 14 ناديًا، ليتم الاتفاق عليها.

ولا تستطيع الإدارة التنفيذية للرابطة اتخاذ أي قرار فردي من دون موافقة الأغلبية من الأندية العشرين التي تشكل مجلس إدارة الرابطة، وتكون الموافقة على أي قرار عبر تصويت علني في اجتماع المجلس وليس من خلال تمرير خطاب لكل نادٍ! ما أريد قوله إن الدوري الإنجليزي لم يحقق كل ما حققه من تميز ونجاح ونتائج مالية وتجارية جعلته الأفضل على مستوى العالم، إلا من خلال نظامه الواضح وأنظمته الصارمة وحوكمته العالية. واستمد الدوري الإنجليزي قوته من قوة أنديته واستقلاليتها في شؤونها الداخلية، وفي صوتها كأندية أعضاء تشكل القرار النهائي لكل أنظمة رابطة الدوري الإنجليزي



*نقلاً عن الرياض السعودية