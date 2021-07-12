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راقص التانجو

راقص التانجو

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عصام سالم
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وأخيراً تذوق ليونيل ميسي طعم الذهب مع منتخب بلاده، ورقص «التانجو» في استاد ماراكانا، حيث قاد الأرجنتين للقب «كوبا أميركا»، بعد 17 عاماً من الانتظار، وأسعد كل عشاقه في كل أنحاء العالم الذين انتظروا طويلاً، حتى يعيشوا تلك اللحظة التي كادت أن تصيب النجم الأسطوري باليأس من إمكانية تحقيقها، ووصل به الأمر إلى التفكير أكثر من مرة في الاعتزال الدولي، عقب فشله في انتزاع الألقاب لـ «التانجو»، برغم الوصول إلى المباريات النهائية أكثر من مرة، آخرها نهائي مونديال 2014 الذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا بهدف جوتزه.
ولم يذهب ميسي بعيداً عندما شكر دي ماريا صاحب هدف الفوز على البرازيل في نهائي كوبا أميركا، على «الانتقام» من سوء الحظ الذي كاد ينهي مسيرة ميسي الكروية، الحافلة بالألقاب على صعيد الأندية، من دون أن يهدي منتخب بلاده لقباً «يكحل» به أعين جماهيره العاشقة، لما يقدمه أحد أهم الأساطير في تاريخ كرة القدم.
وكسب إنجاز ميسي أهميته أيضاً، كونه تحقق على المنافس التاريخي منتخب البرازيل، وعلى استاد ماراكانا الشهير الذي يتسع لأكثر من 200 ألف متفرج، لكنه بدا فقيراً جماهيرياً، جراء فيروس كورونا اللعين، ومع ذلك ترددت صيحات الفرح لميسي ورفاقه في كل أرجاء الاستاد الكبير، في ليلة أرجنتينية بامتياز، توجها ميسي بالفوز بلقب أحسن لاعب بالبطولة، وبلقب الهدّاف، ناهيك عن ما هو أهم وهو الفوز بأول لقب مع منتخب بلاده.
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من المشاهد التي لا تنسى في «يورو 2020»، تلك التي جسدتها عائلة «شمايكل»، بتواجد «الأب» مايكل في استديو التحليل، وتواجد «الابن» كاسبر في عرين «الفايكنج»، وكم تعاطف العالم مع الابن كاسبر، وهو يتصدى بنجاح لضربة جزاء هاري كين، قبل أن يكملها هاري في المرمى! وكم كان كاسبر يتمنى أن يكرر إنجاز والده الذي قاد منتخب بلاده للقب الأوروبي قبل 29 عاماً، عندما دعوا منتخب الدانمارك لغسل الأطباق فتصدر المائدة!
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يصل دوري أبطال أفريقيا إلى خط النهاية يوم السبت المقبل، عندما يستضيف مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المباراة النهائية بين الأهلي المصري حامل اللقب، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي يتذوق طعم النهائي للمرة الأولى، وشخصياً أرى أن الأهلي مرشح بنسبة 99% لانتزاع «النجمة العاشرة» لفارق الخبرات والطموحات والنجوم والتاريخ!

*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية

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