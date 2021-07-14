انتخابات «بيت الكرة» على المحك!!

انتخابات مجلس إدارة «بيت الكرة» على الأبواب للدورة الانتخابية الجديدة الممتدة حتى عام 2025، في وقت بات الشارع الرياضي مترقبًا للعرس الرياضي الديمقراطي والأندية الأعضاء المسؤولة عن اختيار مرشحيها، حيث من المتوقع أن تبدأ الأندية بالتشاور فيما بينها لاختيار المرشح الأفضل للمجلس، فها نحن نتطلع من دورة إلى دورة للمزيد من التفاعل الإيجابي للتجربة الديمقراطية التي تعبر عن مدى استيعاب أعضاء الجمعية العمومية لمفهوم الشراكة في تحديد المصير بما يفيد الكرة البحرينية، واختيار الأفضل والأنسب لقيادة المستقبل الكروي.

بات على الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم القيام بواجبها، وأهم دور منوط بها، وهو تفعيل أداة تقييم العمل الإداري ومحاسبة المجلس الحالي على أي تقصير خلال الدورة الانتخابية، واختيار المرشح الأفضل والأمثل للمجلس القادم على أسس علمية وعملية بعيدًا عن الممارسات الخارجة عن جو الديمقراطية. إن عملية اختيار المرشح يجب ألا تكون وفق أسس عاطفية وأهواء شخصية متعصبة دون التفكير بالمصلحة العامة، ومن خلال تلك الرؤية الصحيحة ستتمكن الأندية من انتخاب مجلس إدارة قادر على مواصلة العطاء والعمل على تطوير الكرة البحرينية والمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي حققتها مجالس الإدارات السابقة، فنجاح المجلس القادم يقوم على تعزيز روح العمل الجماعي الهادف للبناء والتطوير والابتعاد عن أشكال البيروقراطية التي تقوم على الرأي الواحد.

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إن العمل الذي ينتظر الاتحاد المقبل ليس بالعمل السهل، والوصول إلى الرئاسة أو مقاعد المجلس يعتبر عبئا ثقيلا، فالفترة القادمة تحتاج لتفعيل دور اللجان العاملة بالاتحاد في سبيل تعزيز النجاحات والبناء عليها للوصول لما هو أفضل وهذا بلاشك لن يتحقق إلا بالتخطيط الجيد وبأفكار واضحة المعالم تقوم على ركائز علمية غير خاضعة للأهواء الشخصية أو الاجتهادات العشوائية.

ماذا أعددنا لهذا العرس الديمقراطي الحاسم في تاريخ الكرة البحرينية؟ تساؤل يظل مطروحا ونحن أمام مفترق طرق، فهناك طريق للإصلاح والتطوير وطريق آخر لتحقيق مزيد من المكتسبات الشخصية، أندية تجاهد من أجل المصلحة العامة للوطن وأندية أخرى تتصارع من أجل مصالحها الشخصية، فمن غير المعقول أن نختار أعضاء ساعين إلى المصلحة الشخصية، ونطالبهم بالإصلاح، لأن الإصلاح لا يأتي إلا من أصحاب الكفاءة والنجاح. إن قضية اختيار الأندية لمرشحيها يجب أن تكون دقيقة ومستحقة للشخص المناسب الذي يستطيع أن يدفع بعجلة التطوير والإصلاح لمستقبل الكرة البحرينية إلى الأمام.



*نقلاً عن الأيام البحرينية