ملخص الأسبوع

ـ انتهت “رواية” فواز القرني وبات “رسميًا” لاعبًا شبابيًا.. من تابع هذه “الرواية” منذ شهرين يعلم أن القرني لن يستمر لاعبًا اتحاديًا.. صفحة يجب طيها، وعلى القرني أن يثبت أنه “مكسب” للشباب و”خسارة” للاتحاد.

ـ أصبحنا على بعد أقل من أسبوعين من موعد انطلاق منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.. ننتظر إعلانًا “رسميًا” من الجهات “المعنية” حيال “آلية” حضور ودخول الجماهير للملاعب.

ـ حتى على صعيد النقل التلفزيوني تترقب الجماهير الرياضية “مؤتمرًا صحافيًا موسعًا” يتم من خلاله “شرح” كل ما يتعلق بالنقل التلفزيوني للموسم الجديد بدلًا من “غموض” يثير اجتهادات قد تكون بعيدة عن الحقيقة.

ـ المشاركة الأولمبية في كرة القدم كشفت أن كرة القدم السعودية “تعاني” من غياب وغموض مستقبل النجوم “الكبار” في مركزي قلب الدفاع ورأس الحربة، إذ كان المركزان “أقل” مراكز الأولمبي السعودي حضورًا في طوكيو.

ـ من طالبوا بإراحة النجوم الثلاثة “سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني” عن آخر مباراة للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد من أجل أن ينالوا قسطًا من الراحة من أجل المنتخب “الأول” هل سيطالبون إدارة الهلال بإبعاد الثلاثي عن أول مباراة أو اثنتين للهلال في الدوري لذات السبب؟

ـ لا أعلم كيف يسير معسكر الأهلي في تونس! في البداية وقبل السفر كان هناك “إقفال” للبلاد بسبب فيروس كورونا، والآن البلاد “تونس” تمر بظروف “سياسية” صعبة ومعقدة للغاية، أتمنى أن تكون بعثة الأهلي بخير وبعيدة عن كل هذه الأحداث والظروف، وألا يتأثر معسكر الفريق.

ـ عاد الجهاز الفني لفريق الطائي “تونسي الجنسية” من مطار الملك خالد الدولي ولم يرافقوا البعثة للمعسكر في مصر بسبب عدم حصولهم على تأشيرات دخول للأراضي المصرية! خلل إداري يثير الاستغراب! هل يجهل الجهاز الإداري “ضرورة” حصول الجهاز الفني على تأشيرات دخول لمصر؟

ـ أتمنى ألا يكون “صحيحًا” عزم اتحاد الكرة “إلغاء” فكرة استخدام تقنية الفيديو في دوري الدرجة الأولى! من يصدق أن “عدم” توفر الأجهزة هو السبب!

ـ التذكرة الموسمية فكرة وخطوة رائعة أقدمت عليها إدارة النصر، حتى على صعيد الإعلان والتسويق “نجحت” إدارة النصر في هذا الصدد، ويبقى “تفاعل وتجاوب” جماهير النصر “شرطًا” لنجاح الفكرة ودعمًا لخزينة النادي.

ـ تعاقد إدارة الأهلي مع الكرواتي براداريتش والبرازيلي باولينيو “أسعد” جماهير النادي ورفع لديهم سقف الطموحات بعودة الفريق لسابق عهده.

*نقلاً عن الرياضية السعودية