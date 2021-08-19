إلى أين سوف نذهب؟

« دوري الأمير محمد بن سلمان بدأ وبات معه مشاكسات ومناورات الكلام من بدايته لإثارة الدوري.

« هناك نوعان منهم نوع يحاكي التطور ويرفع من قيمة واثارة الدوري ونوع اخر يحاكي المتردية والنطيحة بالكذب والتدليس لهدم الجميل بالدوري.

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« ابدعت بعض البرامج في استقطاب بعض المميزين واعطائهم ما يستحقون لانهم اضافة تمناها الجميع يثرون المعلومة ويزودون المشاهد او المستمع بمعلومات متجددة.

« قناة SSC نرجو من الله لها النجاح والتنوع في البرمج كالبرامج الوثائقية والتسويقية وبرامج التكتيك والأساطير ... الخ وأرجو من الله لهم عدم عمل القص واللصق.

« لا يزال غض النظر من قبل المسئولين في الرياضة السعودية عن التسويق والاستثمار في الرياضة السعودية والابداع به لوصول الكرة السعودية الى ابعد نقطة.

« تسويق الكرة السعودية لابد ان يكون له قدم في جميع الدول العربية وجعل حجم المشاهدة يرتفع لنكون وضعنا اللبنة الاولى في الانطلاق نحو عالم التسويق.

« استقطاب لاعبين بمبالغ عالية وجعلهم بدون تسويق ناعم للدوري لوصول مخرجات الرياضة السعودية للجميع.

« رعايات الاندية السعودية وعزوف بعض الشركات عن الاعلان في قطاع الرياضة عليه علامة استفهام كبيرة.

« لابد من خطة دعم لاستقطاب المعلنين وسن قوانين واضحة لذلك تخدم الشراكة بين الطرفين وليست من طرف واحد.

« بناء الكوادر وللمرة الثانية، بناء الكوادر هي القاعدة الاساسية للانطلاق نشكر وزارة الرياضة على جهودها الجميلة من خلال معهد اعداد القادة.

« لا زلنا ننتظر الخطوات الجادة لتخصيص الاندية وجعل الاندية رافداً من روافد الدخل العام للدولة اسوة بتجارب عالمية مميزة كتجربة الدوري الانجليزي بحيث نكون نحن النسخة العربية.

« تجارب الاستثمار وخصخصة الاندية ستكون نقلة اشبه بعالم من خيال نحو تطور مذهل في منتج الرياضة السعودية.

« سأسرد لكم قصة جميلة من قصص الاستثمار الرياضي

نادي داالس كاوبويز COWBOYS DALLAS في دوري كرة القدم الأمريكية NFL وهو النادي الاعلى قيمة في العالم في جميع الرياضات اشتراه رجل الاعمال الامريكي جيري جونز في 1989 مقابل 150 مليون دولار... حتى الان هي عملية استثمار!!

دفع الرجل أموالا استثمرها في ناد رياضي اشترى اصول النادي وملعبه ومتجره ولاعبيه بهدف الحصول على أرباح من خلال تعظيم المنشأة وتطويرها بواسطة الاستثمارات المالية التي ضخها. ثم وصلت قيمة النادي الان بعد تفعيل أنشطة التسويق الرياضي إلى 5 مليارات دولار ليصبح أغلى ناد في العالم في جميع الرياضات.

هنا عملية استثمار رياضي ناجحة فقد تضاعفت أصول النادي من 150 مليوناً إلى 5 مليارات أي الربح هنا للمالك تضاعف أكثر من 30 مرة.

*نقلاً عن الجزيرة السعودية