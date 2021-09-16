مان يونايتد أكثر من مليار مشجع أو محب أو متعاطف مع هذا النادي العريق بكل شيء، ببطولاته وبجماهيره وبلاعبيه وبأفكاره وإبداعه التسويقي المتصل نادي مدرج على البورصة الأمريكية، الفخر بكل جوانبه لمشجعي هذا النادي. مان يونايتد العريق استقطب الأسطورة كرستيانو رونالدو واستقطب محبي رونالدو في كل مكان حول العالم، نعم استقطبوا أكثر من500.000 معجب ومحب لرونالدو حول العالم في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تويتر، انستجرام، ومواقع التواصل الأخرى، هل تعلمون ما التأثير التجاري والتوسع المعلوماتي للنادي، مان يونايتد وشعاره سيكون ظهوره في الكثير والكثير من الصور لكرستيانو رونالدو وهذا يعزِّز الصورة الذهنية لشعار المان يونايتد عند كثير من المعجبين لرونالدو مما يؤثِّر في أغلبه بصورة إيجابية عن هذا النادي سواء كان تأثيراً تجارياً وهو الأهم أو عاطفياً وهو المستقبل الجميل للنادي. عدد مشجعي مان يونايتد حسب إحصائية النادي في فترة سابقة حوالي 600.000 مليون مشجع ويزيدون الآن، نعم مشجعون مخلصون وداعمون لهذا النادي في كل وقت مما يجعل مان يونايتد دائماً في أندية القمة تسويقياً ولا يتنازل عنها أبداً، عدد رعاته يقارب السبعين راعياً من مختلف الشركات العالمية والمحلية، أساطيره يخلدون ليسوا لاعبين فقط، بل مدربين وعقول نيرة تديره وجماهير تعشقه. العالم في كل مكان دائماً يرحب بمان يونايتد سواء كان ممثلهم نادياً أو مدرباً أو إدارياً دائماً، ملفتون بطريقة إدارتهم للنادي، عائلة جليزر الأمريكية أداروا النادي بطريقة تربية الابن واستثماره وعدم التفريط به لأن شبابه وجماله وقيمته تزداد مع تقدمه بالسن، فكثير من المستثمرين يحاولون الاستحواذ على النادي وإرسال المغريات لعائلة جليزر ولكن لا جدوى من ذلك. عندما تملك نادياً بمغرياته الكثيرة شركات راعية ومستثمرين ولاعبين وكيانات إستراتيجية شريكة ومشجعين ومحبين يتجاوزون المليار ورونالدو واستماراته وتسويقة، أنت تقف عاجزاً أمام إبداع هذا النادي بجميع جوانبه.

*نقلا عن الجزيرة السعودية