رجال المحرق.. كلنا ثقة بكم

يخوص نادي المحرق شيخ الأندية الخليجية يوم الأثنين الموافق 20/9/2021 مباراة هامة جدا أمام نادي العهد اللبناني ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (للعلم العهد اللبناني قادم للدفاع عن لقبه الآسيوي الذي مازال في جعبته بعد إلغاء نسخة الموسم الماضي – فلذلك الحذر الحذر منه!) خصوصا وأنه يجيد الدفاع المحكم طوال الوقت ويمتاز بالهجمات المرتدة ويملك مجموعة مهاجمين مميزة للغاية اضافة الى انهم يعشقون اللعب خارج أرضهم ويتفوقون بها (في المقابل نادي المحرق سفيرنا الدائم البطل – له الشرف بتحقيق هذه البطولة سابقا - وايضا يمتلك النجوم والمهارات والسرعات وهو غنى ببطولاته وبتاريخه وبشعبيته) ولذلك ستكون المباراة صراعا بين فريقين طموحين.

مادة اعلانية

نصيحة لممثلنا الذيب الحمر

الحد من خطورة مفاتيح لعب المنافس وأهم عناصره وعدم ترك مساحات كبيرة لهم، مع ممارسة الضغط وسرعة استخلاص الكرة بوسط ملعبهم واثبات شخصية المحرق منذ بداية المباراة بقوة وسيطرة، والثقة واللعب حتى آخر دقيقة بإمكانية الفوز والوصول الى الهدف المنشود، والحذار من التراجع ومن التردد، فالمباريات الكبرى في البطولات الكبيرة تتطلب كل مهارات وإبجديات كرة القدم، وكلنا ثقة في رجال المحرق بقيادة صائد البطولات عيسى السعدون (وقت الشدايد مالها غير رجال الذيب الحمر وبس!). نقطة شديدة الوضوح سلاح المحرق اليوم يجب أن يكون الأعصاب الباردة وعدم الشعور بالرهبة ونسيان آخر مباراة في الدوري!! والثقة في النفس لنشاهد الأبداع من نجومه الذي نفتخر بهم لمواصلة ما حققوه من انجازات خارجية تاريخية للبحرين على مدى تاريخه لتبقي مسجلة في سجلاتهم بحروف من ذهب.

شكرا من القلب بوفيصل

غير مستغرب موقف ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد عبر توجيهاته بتأجيل مباراة ممثل الوطن المحرق أمام الخالدية، ضمن الجولة 3 لدوري ناصر بن حمد الممتاز، أنعم وأكرم بهذا الشاب الطموح، فلسموه الشكر والتقدير على نظرته الثاقبة.

لا نحتاج لرأيكم احتفظوا به!!

رسالتي الى أصحاب التجارب الفاشلة الذين ينتظرون سقوط المحرق لا سمح الله بجميع وسائل الإعلام المتنوعة، (الذيب الحمر يمثل البحرين بأكملها وليس نفسه.. فلا نحتاج لرأيكم، احتفظوا به !!).



*نقلاً عن الأيام البحرينية