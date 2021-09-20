كلاسيكو فاخر ظهر ناقصاً

انتهت مباراة النصر والاتحاد بفوز اتحادي مستحق كان في متناول كلا الطرفين، الجميل ان المستوى الفني والتحكيمي والاثارة والحضور الاعلامي والجماهيري للمباراة كان عند مستوى الحدث، واجتمعت هذه العوامل بتميز كبير اخرج لنا كلاسيكو رائع وسهرة رياضية أروع.

وهذه المباراة ليست المباراة الوحيدة التي شهدت تميزا فنيا وجماهيريا واعلاميا بل هناك عدة مباريات كانت مثيرة ورائعة من ضمنها دربي بريدة بين التعاون والرائد التي انتهت هذا الاسبوع بفوز بريداوي عريض.

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نعود لمباراة الاتحاد والنصر ونقول عنها ان الزين ما يكمل، فرغم التميز الفني والاعلامي والجماهيري للمباراة الا ان الجانب التسويقي للفريقين كان محبطاً حيث لعب الفريقان من دون رعاة رسميين على صدر القميص، وهذا أمر ينقص من جودة عمل ادارة الناديين حيث ان عدم وجود الرعاة على صدر القميص يعطي مؤشرا ان العمل التسويقي ناقص وينبغى تفعيله بالشكل الذي يرتقي لمكانة الناديين.

الدوري السعودي مشاهد على مستوى المنطقة العربية بشكل كبير جداً، بل ان بعض الدول خصصت برامج تلفزيونية عن الدوري السعودي، وليس من صالح الدوري كمنتج ان ناديين من اكبر الاندية السعودية لا يزالان يلعبان مباراتيهما بلا رعاة على الصدر، وكأني بالمشهد يقول ان هناك عزوفا من الشركات عن رعاية الاندية السعودية، رغم ان هذا الكلام غير صحيح حيث ان الاهتمام موجود لدى الشركات والعديد منها لا تمانع من رعاية الاندية لكن بأسعار منطقية وعمل دؤوب.

كل ما يتمناه كاتب هذه السطور ان تحرص الاندية على الجوانب التسويقية وان تعطي هذا الموضوع اهمية كبرى كي تجني النتائج الايجابية على الصعيد التسويقي.



*نقلاُ عن الرياض السعودية