.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سنهزم اليابان

  • الخط

سنهزم اليابان

أحمد الشمراني
نشر في: آخر تحديث:

المنتخب الليلة في مهمة القبض على نقاط اليابان لإيداعها البنك الأخضر على طريق مونديال قطر.. والأخذ بالأسباب أمر مهم.

الليلة لا مجال للخوف أو الرهبة في ظل تواجد ما لا يقل عن 70 ألف متفرج، فعلى هذا الملعب انتزعنا بطاقة التأهل من خلال اليابان.


ولا يمكن أن أغفل وأنا أتحدث عن مواجهة الليلة قوة اليابان ولا أتجاهل تاريخ هذا المنتخب عالمياً وقارياً كما هو حال منتخبنا أي أن المواجهه كلاسيكو آسيوي يجمع بين كبار القوم في أكبر قارة في العالم.

يدرك لاعبونا كما يدرك هيرفي رينارد أننا سنواجه منتخباً شرساً يتطور مستواه أثناء المنافسات ويستمتع لاعبوه حينما يلتقون منتخبا كبيرا ينقلهم الفوز عليه من حال إلى حال.

المنتخب الياباني الذي شاهدناه يخسر من عمان ينبغي أن ننساه ونتعامل مع منتخب آخر لا يهاب الأرض والجمهور ويدرك أن خروجه بنقاط المباراة هدف استراتيجي.

سنعيش الليلة حدثاً استثنائياً في ملعب الجوهرة المشعة الذي سيكون في أبهى حلة بعد أن أعلنت وزارة الرياضة رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100% في مباراتي المنتخب السعودي أمام اليابان والصين فثمة رابط بين جدة والمنتخب، فيه الأرقام والنتائج «تتحدث سعودي».

لا أخفيكم أنني متفائل جداً ولكن بحذر شديد في ظل الأوضاع غير المستقرة في كرة القدم عالمياً ومحلياً بمعنى أن ثمة تأرجحا في المستويات والنتائج -أندية ومنتخبات- يجعلنا نحذر قليلاً ونتفاءل كثيراً.

(2)

نعم من أنقذ الاتحاد هي المؤسسة الرياضية من خلال ثلاث مراحل وهذا ليس عيبا بل العيب أن يجحد البعض تلك الوقفات ويجيرها لغير أهلها.

أتمنى بل أطالب أن يحظى الأهلي بشيء من تلك الوقفات لإنقاذه من وضع كوارثي أبطاله يجب أن يحاسبوا.

الأهلي يا سمو الوزير يغرق بسبب عبث مالي إن لم يُحل فنتوقع الأسوأ للأهلي.

ومضة

يقول صديقي ملهم: فهمت تماماً خوف سيلفيا بلاث عندما قالت:

‏«أخشى أن أبقى وحدي مع عقلي».

*نقلاً عن عكاظ السعودية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي
17 خطأ تحول دون نجاح جهودك المضنية لإنقاص وزنك! 17 خطأ تحول دون نجاح جهودك المضنية لإنقاص وزنك!
الأكثر قراءة
نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف
مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا مصريون: لا نريد سعد لمجرد في بلدنا
"محلل" تزوج أكثر من 33 مرة يثير زوبعة بمصر.. والإفتاء تحسم الجدل
بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن بالصور.. تأثيرات الإعصار شاهين تضرب شرقي اليمن
ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل
فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري
قبل أن تذهب
كيف يتلاعب أردوغان بورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي؟
كيف يتلاعب أردوغان بورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي؟
اكتشف المزيد