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الهلال علامة تجارية!

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الهلال علامة تجارية!

خالد الربيعان
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نبارك لزعيم آسيا الأول نادي الهلال تأهله إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا ونقول لنادي النصر حظاً طيباً في قادم الأيام.

الهلال هو العلامة التجارية الجذابة لعالم الأعمال في المملكة العربية السعودية، فهو يشكل القوة الجماهيرية الأولى في المملكة العربية السعودية وأيضاً يشكل جماهيرياً القوة الشرائية الأولى، المعلنون يتسابقون للتعاون معه والحصول على رعايته.

علامة نادي الهلال تكاد تكون مشتتة أمام الجماهير والرعاة والراغبين في العمل معه، تجد أن للنادي علامتين أو ثلاث موزعة على عدد من الجهات تجد كرة القدم بجميع أقسامها لها علامة وتجد الألعاب المختلفة لها علامة وتجد الاكاديمية لها علامة، وهذا يجعل النادي في موقع مشتت مع قطاع الأعمال والرعاة، وأيضاً الجماهير ويسبب عدم توافق الهوية في عملية الرعايات الخاصة بالنادي.

في الأندية العالمية الأخرى والتي يتواكب الهلال معها من حيث الرغبة التجارية تجدها تحترم الراعي من خلال توحيد العلامة التجارية كريال مدريد ومان يونايتد والاندية الأخرى العالمية تجد علامتها التجارية واضحة وتلبي رغبات الراعي والنادي في آن واحد.

توحيد العلامة التجارية للنادي او بمعنى ادق شعار النادي مطلب ليكون للنادي هوية واضحة تجعله بمصاف اندية العالم، ويكون للهلال هوية واضحة تمثله في كافة الالعاب وكافة المحافل بوضوح.

*نقلاً عن الجزيرة السعودية

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