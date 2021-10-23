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العالم تحت المجهر

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العالم تحت المجهر

علي العيناتي
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* وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جميع الاتحادات الرياضية المنضوية له رسائل المقترح الذي ينوي تطبيقه بإقامة بطولات كأس العالم كل سنتين بدلًا من أربع، وذلك للحصول على أغلبية الموافقات لكي تترجم الفكرة على أرض الواقع.. بيد أن ردات الفعل الأولية جاءت سلبية للغاية!
فقد بادرت اتحادات الدول الاسكندنافية مثل اتحادات السويد والدنمارك بسرعة الردود على المقترح المزعوم وبينت أنها ستنسحب من جميع البطولات في حال سارت بنظامها الجديد!
وبالذهاب إلى أبعاد أخرى متصلة بالفكرة الجديدة.. سنجد أنها لن تجد نفعًا لأنها ستفقد الكثير من قيمتها وشعبيتها وستصبح بطولة مستهلكة أسوةٍ ببطولة افريقيا وكوبا أميركا.. كما أن إقامتها كل سنتين ستمنح الأفضلية لمنتخبات على حساب أخرى.. فقد تكون بعض المنتخبات في جاهزية عالية للفوز بلقب البطولة.. ومن المرجح أن تحافظ هذه المنتخبات على مستوياتها وتعود لتفوز بالبطولة أكثر من مرة متتالية.. بينما بالنظام الحالي إذا برز منتخب معيّن وفاز باللقب.. فقد يتراجع مستواه خلال الأربع السنوات القادمة وحينها ستسنح الفرص لمنتخبات أخرى للفوز بأقوى الألقاب العالمية!

* بطولة السوبر ليغ التي أحدثت جدلًا كبيرًا قبل أشهر قليلة عادت لتتصدر عناوين الصحف العالمية.. حيث تم الكشف عن التعديلات الجديدة التي ستطول نظام البطولة والتي قد تقنع العديد من الأندية الأوروبية التي كانت رافضة لفكرة الانضمام لها.. إذ نصّت التعديلات الجديدة على أن البطولة لن تقام بفرق ثابتة كل سنة.. بل إن المجال سيكون مفتوحًا لجميع الأندية الممثلة لجميع الدوريات الأوروبية مهما كان تصنيفها.. وسيعتمد نظام تأهل الفرق للبطولة على مستواها المحلي دون توضيح أكثر لآلية التأهل!
وبلا شك أن هذه التعديلات الجديدة ستسهم بشكل كبير في إقناع أغلب الفرق الأوروبية بالانضمام لبطولة السوبر ليغ التي ستقام لا محالة.. مسألة وقت لا أكثر وسيتم الإعلان عنها رسميًّا!

*نقلاً عن البلاد البحرينية

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