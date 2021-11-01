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حماية الحقوق

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حماية الحقوق

مقبل بن جديع
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من وقت لآخر، تعلن بعض الشركات السعودية في وسائل التواصل الاجتماعي عن مسابقات عليها جوائز، وهذا أمر طبيعي ومعتاد، لكن من غير الطبيعي ان يكون محتوى هذه المسابقات متعلق بدوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين ومبارياته وأنديته، والمشكلة ان هذه الشركات التي تقوم بتنظيم مثل هذه المسابقات ليست من ضمن رعاة الدوري. كما ان هذه الممارسات مستمرة من موسم لآخر ومن شركة لأخرى من دون أي رادع يحمي حقوق الدوري وأنديته!!

وبحكم ان الموضوع تحت اختصاص رابطة دوري المحترفين، فإنني أتمنى أن يكون هناك ملاحقة قانونية تحمي الحقوق التجارية للدوري وللأندية، وان يتم ايقاف المتطفلين عند حدودهم، لأن الحفاظ على الحقوق يعني اجبار هذه الشركات على رعاية الدوري أو الاندية للحصول على الوهج الاعلامي والفوائد التسويقية.

والجميل في هذه الممارسات غير القانونية انها تعطي المسئولين عن الدوري السعودي مؤشرات كبيرة وقوية بأن الشركات مؤمنة جداً بمنتجكم وتعي جيداً اهميته التسويقية. لذلك احرصوا على المحافظة على حماية حقوقه التسويقية، واعملوا على تطوير ما يمكن تطويرة لتتضاعف القيمة ويكثر المهتمون في الارتباط بالدوري.

نختم بأن حماية الحقوق التجارية في الدوري من المتطفلين أمر ضروري ومهم جداً، بحيث يطمئن الرعاة والمعلنين بأن عملوا الصح عندما ارتبطوا تجارياً بالدوري عبر عقود رعاية رسمية، وأن من يعلن بشكل مباشر او غير مباشر عن الدوري ومبارياته سيوقف عند حده وسيتعرض للمسائلة القانونية كي لا يستخدم حقوق الدوري بدون عقود رسمية تتيح لهم ذلك.

*نقلا عن الرياض السعودية

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