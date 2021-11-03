الأولمبي الآسيوي

خطوة في غاية الأهمية تلك التي حققها منتخبنا الأولمبي بتأهله لنهائيات كأس أسيا، إثر فوزه على منتخب سلطنة عمان بهدفين دون مقابل وتصدره لمجموعته في التصفيات التي أقيمت في الفجيرة، ليحجز الأبيض الأولمبي مقعداً له في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان العام المقبل، وعلى الرغم من البداية المتعثرة للأولمبي والخسارة من قرغيزستان في الافتتاح، وكذلك الغيابات المؤثرة لعدد من العناصر الرئيسية للمنتخب، إلا أنه لم يفقد الأمل، ويحسب للأبيض نجاحه في تجاوز عقبة الغيابات وتمكن من تصحيح مساره والعودة من جديد، بالفوز على الهند ثم تجاوز عمان، ما ضمن له صدارة المجموعة وحجز مقعد له في النهائيات التي تتطلب عملاً وتحضيراً من الآن، لضمان تحقيق نتائج إيجابية والذهاب بعيداً في النهائيات القادمة.



نجاح جديد يضاف للتحكيم الإماراتي على الصعيد القاري ذلك الذي تحقق مؤخراً، عندما أعلن الاتحاد الآسيوي اختيار طاقم تحكيم إماراتي لإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021، التي ستجمع بين الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي والمقرر لها 23 نوفمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض، ويضم الطاقم الدولي الإماراتي سبعة حكام دوليين بقيادة محمد عبدالله حسن، ويعكس اختيار الصافرة الإماراتية التي ستكون حاضرة بقوة في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ثقة الاتحاد الآسيوي بالصافرة الإماراتية التي تواصل تميزها وتألقها إقليمياً وقارياً ودولياً.

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في الدوري الإنجليزي استغل تشيلسي تعثر ليفربول بالتعادل أمام برايتون وسقوط مانشستر سيتي على أرضه أمام كريستال بالاس، ليبتعد في صدارة البريميرليج بعد تغلبه على نيوكاسيل بثلاثية، رافعاً رصيده إلي 25 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول وخمس نقاط عن مانشستر سيتي، وفي الوقت الذي يواصل فيه «البلوز» تعاملهم الواقعي والحفاظ على الصدارة من جولة لأخرى، جاء تعثر السيتي الذي تعرض للخسارة الثانية هذا الموسم مخيباً للآمال، خاصة بعد اتساع الفارق بينه وبين المتصدر إلي خمس نقاط.

آخر الكلام

الهدف الذي أحرزه كريستيانو رونالدو في مرمى توتنهام يلخص واقع موهبة كروية ما زالت تؤكد أنها الأفضل في العالم رغم بلوغه 37 عاماً.

*نقلاً عن الخليج الإماراتية