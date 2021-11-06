.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المال والرياضة المحلية

  • الخط

المال والرياضة المحلية

جاسب عبد المجيد
نشر في: آخر تحديث:

ما زالت علاقة الرياضة المحلية بالاقتصاد غير واضحة لدى المجتمع والعاملين في قطاعي المال والرياضة، إذ لا يوجد تواصل مستمر بين القطاعين، ولا توجد لجان مشتركة بين الطرفين تعمل من أجل مستقبل مشرق للرياضة والاقتصاد معاً.

وعلى النقاد والمحللين استخدام عدسات اقتصادية مناسبة عندما ينظرون إلى كرة القدم والفعاليات الرياضية الأخرى، فليس من الحكمة إهمال الجانب الاقتصادي والتركيز على النتائج فقط. الرياضة عنصر مهم في الاقتصاد، والأندية والمؤسسات الرياضية لديها قوى عاملة، وتُنفق الكثير من المال على تطوير الفرق والمنتخبات والألعاب الفردية والجماعية، كما أن منتجاتها معروضة للبيع في المحال التجارية، وتذاكرها تباع على الجمهور.


في مطلع الخمسين سنة المقبلة، لا بد من إقامة ورش عمل أو مؤتمرات مشتركة بين القطاعين الاقتصادي والرياضي، وبين السياحة والرياضة، فالنشاط الرياضي يمكن أن يكون أحد أبرز عناصر الجذب السياحي.


وعلى العاملين في قطاع المال والاقتصاد أن يؤمنوا أولاً بأن الرياضة مال واقتصاد إلى جانب أشياء أخرى، لذلك، لا بد من وجود مستشارين اقتصاديين فاعلين في المؤسسات الرياضية، ومستشارين رياضيين مؤثرين في الحقل الاقتصادي، لأن الانفصال بين الطرفين لا يخدم القطاعين. على سبيل المثال، الرياضة في أمريكا أوروبا تعد أحد أبرز عوامل الجذب السياحي إلى جانب المسرح والسينما والموسيقى والتعليم.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية

من الأمور المحزنة أن الإعلام الرياضي المحلي بكل أنواعه وضع حجاباً على الوجه الاقتصادي للرياضة وأهمله تماماً ولم يعطه حقه من الاهتمام، لأن التركيز كان وما زال على النتائج. الإعلام الرياضي لديه ذراع قوية وصوته مؤثر، لذلك عليه أن يبتكر برامج جديدة تناقش الرياضة بعدسات اقتصادية، مثلما يناقش نتائج المباريات والفعاليات الرياضية الأخرى.

إن التنسيق بين قطاعات المال والرياضة يجلب الفائدة للجميع، لذلك، على العاملين في القطاعين بناء شراكة حقيقية وفعالة في الفترة المقبلة لكي تتمكن الرياضة من أداء دورها الاقتصادي، إلى جانب الأدوار الأخرى.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
ماسك يطلب استشارة متابعيه.. لبيع هذه الحصة في تسلا! ماسك يطلب استشارة متابعيه.. لبيع هذه الحصة في تسلا!
بينها فقدان النوم.. تأثيرات مدمرة لفيسبوك على المستخدم! بينها فقدان النوم.. تأثيرات مدمرة لفيسبوك على المستخدم!
الأكثر قراءة
رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر رسالة تكشف سر انتحار طالبين معاً بطريقة غريبة بفندق في مصر
فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟ فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟
أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره أتذكرون الرضيع الذي التقطه جندي أميركي بمطار كابل.. هذا مصيره
الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. الفنانة شمس تعرض الزواج على ملياردير.. "هل يوافق"؟
خبيرة بصحة الفم: هذا الزيت مثالي لمواجهة تسوس الأسنان خبيرة بصحة الفم: هذا الزيت مثالي لمواجهة تسوس الأسنان
وفاة فنان مصري أثناء إجراء جراحة في القلب وفاة فنان مصري أثناء إجراء جراحة في القلب
قبل أن تذهب
رئيس تونس: سنضع حدا زمنيا للفترة الاستثنائية
رئيس تونس: سنضع حدا زمنيا للفترة الاستثنائية
اكتشف المزيد