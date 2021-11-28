أوروبا تحت المجهر

* اختتمت قبل أيام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم ببعض المفاجآت المدوّية التي لم تكن متوقعة على الإطلاق وأبرزها فشل منتخبيّ إيطاليا والبرتغال في التأهل المباشر للمونديال وتحولهما للعب مباريات الملحق بنظامه المعقد الجديد والذي قد يساهم إلى حدٍ كبير بفشل المنتخبين في انتهاز فرصة التأهل الأخيرة!

كل الظروف كانت تسير لصالح المنتخبين الإيطالي والبرتغالي قبل جولتين من ختام التصفيات بتصدرهما مجموعتهما، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان وانقلبت الأمور رأسا على عقب ووجدا أنفسهما في النهاية مرغمين على سلك الطريق الصعب الذي لا يحبذ أي منتخب السير فيه إطلاقا؛ لأنه سيكون محفوفا بالكثير من المخاطر، فآلية التأهل عبر الملحق معقدة ولا يسع المجال لشرحها تفصيليا، لكن الأهم فيها أن نعرف أن من بين 12 منتخبا ستكون الفرصة سانحة أمام 3 منتخبات فقط للوصول إلى قطر، وبالتالي لن يكون الطريق مفروشا بالورود!

* مدرب المنتخب الإيطالي مانشيني يتحمل المسؤولية الأكبر في فشل إيطاليا بالعبور المباشر للمونديال؛ بسبب كثرة تخبطاته الفنية وسوء اختياراته لبعض الأسماء التي لا تستحق تمثيل المنتخب، فإيطاليا للتو قد توجت بلقب اليورو وهي في أفضل حالاتها، بيد أن مانشيني آثر بابتكار طرق جديدة للعب وأشرك لاعبين دون المستوى إطلاقا ساهموا بتراجع مستوى الآزوري!

من حسن حظ مانشيني أن مباريات الملحق ستنتطلق في شهر مارس المقبل، وبالتالي سيكون لديه الوقت الكافي لتدارك الأخطاء وإعادة المنتخب للمسار الصحيح، فلو كانت مباريات الملحق ستلعب في وقت قريب من الآن ربما نكاد نجزم أن مانشيني سيفشل في قيادة إيطاليا للعرس المونديالي!

* وإن كنت عاشقا لكرة القدم يجب عليك أن تتمنى أن تلتحق إيطاليا والبرتغال بركب المتأهلين للمونديال؛ حتى نشهد جميعا بطولةً رفيعة المستوى نتحينها كل 4 سنوات على أحر من الجمر!



*نقلاً عن البلاد البحرينية

مادة اعلانية