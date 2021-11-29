.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خمسينية ملهمة

  • الخط

خمسينية ملهمة

محمود الربيعي
نشر في: آخر تحديث:

تعيش الإمارات الحبيبة هذه الأيام أفراح مرور خمسين عاماً على قيام الدولة الفتية الناهضة، ولعل كل عربي من المحيط إلى الخليج يشاركها تلك الأفراح بصدق ولا سيما هؤلاء الذين عاشوا في ربوعها وعاصروا وشاهدوا كيف كانت وكيف أصبحت.

ولعلني واحد من هؤلاء الذين يدركون أن ما حدث في خمسين عاماً يعد النمو الأسرع لدولة في التاريخ، هنيئاً لكل إماراتي ولكل مقيم ولكل معاصر، فهي خمسينية ملهمة لكل من يبحث عن الرقي، رقي دولة، ورفاهية شعب.

ولعلني بهذه المناسبة السعيدة أتذكر خمس رسائل أسوقها على النحو التالي:

* الرسالة الأولى إلى الأبيض الإماراتي المشارك في كأس العرب: أرجوك ارتقِ إلى مستوى أفراح بلادك واستفد من هذه المناسبة حتى تكون لك عوناً لما تبقى من جولات مؤهلة لكأس العالم 2022.

* الرسالة الثانية إلى اتحاد كرة القدم الإماراتي: هناك أشياء كثيرة في المسيرة الكروية لا تنسجم مع الخمسينية التي أدهشتنا في المجالات كافة، انظر حولك!

* الرسالة الثالثة إلى الطاقم الإماراتي الذي أدار نهائي دوري أبطال آسيا بقيادة الدولي المرموق محمد عبدالله: هذه الإشادة اللافتة وبالإجماع تدين من فكر بالاستعانة بحكام من الخارج للدوري الإماراتي!

* الرسالة الرابعة لزعيم الكرة الآسيوية الهلال السعودي الذي أحرز اللقب المرة الرابعة: نشعر بالفخر فقد جعلتنا نومن بأهمية الاحتراف الحقيقي تحت منظومة تعمل كما تعمل الساعة بانضباط وبلا توقف، يا ليت قومي يعلمون!

* الرسالة الخامسة - الأخيرة - لمحمود الخطيب الذي فاز برئاسة النادي الأهلي المصري لدورة ثانية: لا يصح إلا الصحيح، تحية للجمعيات العمومية الواعية، وليست هذه التي تقودها الأهواء والمنافع. سيظل الأهلي القاهري منارة للقيم تشبه في روعتها خمسينية قيام دولة الخير والنماء، دولة الإمارات التي زادت الدنيا جمالاً وبهاء.

آخر كلام:

يوم الشهيد الإماراتي فخر الانتماء للأرض. في جنة الخلد.

سيظل 2 ديسمبر من كل عام يوماً في خاطركم وفِي خاطري، تحية خالصة من مصر.

*نقلاً عن البيان الإماراتية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
فيديو لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه فيديو لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه
الهندي باراج أغراوال رئيس تويتر الجديد بعد تنحي جاك دورسي الفوري الهندي باراج أغراوال رئيس تويتر الجديد بعد تنحي جاك دورسي الفوري
الأكثر قراءة
احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني
من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟ من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟
تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا
خطوة بخطوة.. هذه أعراض كورونا أوميكرون خطوة بخطوة.. هذه أعراض كورونا أوميكرون
قبل عاصفة التضخم.. محلل يتوقع زيادة أسعار الفائدة 6 مرات خلال عامين قبل عاصفة التضخم.. محلل يتوقع زيادة أسعار الفائدة 6 مرات خلال عامين
قبل أن تذهب
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
اكتشف المزيد